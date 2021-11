El desesperado pedido del intendente de Rosario por la inseguridad

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a los recientes tiroteos registrados en locales gastronómicos ubicados en dicha ciudad santafesina. Allí, el funcionario sostuvo que que se siente desprotegido por las fuerzas de Seguridad federales en el marco de una aguda problemática que azota a Rosario en relación a los altos índices de crímenes cada semana y pidió "ayuda completa al Gobierno".

“Rosario padece desde hace tiempo el fracaso de la protección que deben darnos. Yo no puedo combatir al narcotráfico con un handy. Te aseguro que si esto sucediera cerca de Buenos Aires la reacción sería más rápida y efectiva””, expresó en diálogo con FM Milenium..

“No tengo policía, no tengo nada. Para controlar las motos yo tengo que contratar policías. Yo no tengo Policía, tampoco justicia, ni fiscales ni juez”

En esa misma línea y haciendo foco en la dirigencia política provincial, agregó: “Por la gravedad del hecho, por sus características, tomé la decisión de informarme junto a los fiscales y al dueño del restaurante antes de cualquier pronunciamiento público”.

En concreto, dos restaurantes fueron atacados a tiros en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Rápidamente se viralizaron las imágenes de la balacera en los lugares donde había alrededor de 100 personas comiendo. Por el hecho un mozo resultó herido y debió ser hospitalizado. Para los investigadores se trata de un ataque de sicarios ligados al narcotráfico.

Sobre el ataque en sí, indicó que “el video del hecho demuestra la libertad con la que trabaja quién lo hizo, demuestra su intención de intimidación y demuestra que en una cuadra súper transitada un domingo a la noche, no se dio siquiera una persecución teniendo fuerzas federales a una cuadra. Este hecho marca algo que no podemos aceptar, que debiera tener una repercusión nacional mayor”.

Y agregó: “Sé lo que sucede en mi ciudad, sí sé quiénes son. Conozco al dueño de la parrilla baleada y es inaceptable. Lo que pasó es como si pasara en calle Corrientes un sábado a la noche, que pase una moto, se suba a la vereda, tenga tiempo de correr el parrillero, apuntar, disparar al techo del restaurante y que no haya persecución, teniendo a dos cuadras a la policía federal”.

A veces Rosario, para determinado nivel de autoridades y de respuesta parece que no estuviera en la Argentina

Posteriormente, comparo la situación nacional con la de su localidad al manifestar que se trata de una problemática que involucra a todo el país. “Esto se combate con la inteligencia criminal previa, y eso pareciera que está fuera del alcance a la hora de la mirada sobre Rosario. Esta semana hubo un atentado al diario Clarín en capital, un sindicalista baleado, esta idea de que solo sucede en Rosario le servirá a alguien políticamente”, comentó Javkin.

"No es un fenómeno rosarino, es un fenómeno de la crisis del aparato de inteligencia criminal en la Argentina, del aparato de inteligencia penitenciario en la Argentina”, afirmó.

Finalmente solicitó auxilio por parte de las autoridades y dijo: “A nivel del gobernador pedimos más móviles, más prevención, mas presencia provincial en las calles, a nivel de la presencia de Fuerzas Federales, lo mismo, y a la inteligencia criminal la prevención de estos hechos. Es trabajar en toda la línea. Necesitamos una ayuda completa, no parcial. El delito no tiene división de poderes del Estado, actúa coordinadamente, no podemos nosotros estar compartimentados a la hora de dar respuesta”.

“La gente en Rosario tiene miedo. Mucha gente tiene miedo en la Argentina frente a su seguridad personal. Hemos perdido libertades a partir del problema de la inseguridad", concluyó.