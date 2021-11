Fernández se encontró con jubilados de Florencio Varela

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Federación de Centros de Jubilados Varelenses, quedó resumido por el presidente en su cuenta de Twitter al señalar que "es prioridad para nuestro Gobierno garantizarles una vida mejor" y al manifestar su sentimiento de que "me llevo cada abrazo y cada palabra de afecto".

Vine a escuchar a jubiladas y jubilados de Florencio Varela y me llevé sus preocupaciones y propuestas uD83DuDDD2 También me llevo cada abrazo y cada palabra de afecto. Valoro mucho a nuestros adultos mayores.



Es prioridad para nuestro Gobierno garantizarles una vida mejor. pic.twitter.com/Yerc9f0P5D — Alberto Fernández (@alferdez) November 26, 2021

El tuit de Fernández, como se ve, lleva adjunto un video en el que se escucha a una jubilada afirmando que "me largué a llorar, se me cayeron las lágrimas, y de corazón, porque para mí fue impresionante ver a mi presidente tan cerca mío que nunca me imaginé".

"Así que estoy feliz, feliz, una emoción muy grande. Lo sentí sincero, lo sentí que me escuchó. Sentí que él tomó realmente nuestra preocupación como propia. Entonces eso es muy importante. Eso me llamó muchísimo y poderosamente la atención, que él mismo se sentara y nos preguntara que nos pasa, que queremos, que acontece en este barrio, cual es la preocupación más grande que podemos tener", concluyó la protagonista del video.