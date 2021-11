El sorpresivo rol de Ramos Padilla que favoreció a Juntos por el Cambio

En el Pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata, el recuento de votos se puso picante cuando contaron los votos de algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires, hubo momentos de mucha tensión entre los apoderados de las listas y los integrantes de la Justicia electoral. Un voto más o un voto menos es lo que define la conformación de los Concejos Deliberantes, especialmente en los municipios de pocos habitantes.

En dos localidades de la Quinta Sección Electoral todavía no se termino el recuento por diferentes irregularidades que debe dirimirlo la Justicia Electoral y en una localidad de la Cuarta sección electoral para la apertura de una urna participo el Juez Electoral en persona, se había puesto bravo el tema.

Cuando llego el momento de contar los votos de una urna de Chacabuco, Cuarta Sección Electoral, el ambiente en el Pasaje Dardo Rocha Platense se caldeo y tuvo que intervenir la máxima autoridad electoral.

El apoderado de Juntos Cesar Torres, le conto a MDZ como fue la situación por la cual tuvo que intervenir el Juez Alejo Ramos Padilla en persona. Esto nos decía: “Nosotros decíamos que había que contabilizar los votos, el Frente de Todos decía que no que ya estaba, que el problema eran las actas que no eran legibles los números. Por ley electoral cuando las actas no coinciden y hay alguna irregularidad de oficio la Junta Electoral puede abrir la urna, la urna se abrió. Pero por primera vez en la historia se hizo con la presencia del Juez Electoral, el Secretario y los Prosecretarios. Nunca se sito tanta autoridad judicial para la apertura de una urna. Mucho menos la presencia de un Juez Electoral. Esto habla muy bien del Juez Alejo Ramos Padilla”

Cesar Torres agrego: “El conteo definitivo de la urna dio ganador a Juntos por 6 votos. Con lo cual se consolido el triunfo en Chacabuco. Cambiando esos 6 votos la composición del Consejo Deliberante, dándole la mayoría al intendente de Juntos Víctor Aiola”.

El partido de los cuatro votos recurridos

Al mejor estilo de la frase celebre de Luis Brandoni (en la recordada película Esperando la carroza) “¡3 Empanadas!”. En el Partido de la Costa es…. ¡4 votos! Que pueden marcar la diferencia en el Concejo Deliberante y romper con 30 años de dominio peronista.

César Torres apoderado de Juntos en la Provincia de Buenos Aires, conto a MDZ que paso con los 4 votos Que son nulos para Juntos y El Frente de Todos dice que son recurridos, en el intento por no perder el poder del Concejo Deliberante en el Partido de la Costa.

El Partido de La Costa pertenece a la Quinta Sección electoral. Tiene como cabecera a Mar del Tuyu, la ciudad más poblada es Mar De Ajo y está integrado, entre otras ciudades costeras por San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente, Las Toninas, La Lucila del Mar, Aguas Verdes, Nueva Atlantis y Costa Esmeralda. El Intendente es Cristian Cardozo, del Frente de Todos. En las legislativas del 14 de noviembre se renovaban 9 bancas en el Concejo Deliberante, es decir la mitad

En las elecciones legislativa de este año Juntos se impuso en El Partido de La Costa por más de 4 mil votos. Pero la pelea es por 4 votos que pueden modificar el Concejo Deliberante y devolverle el poder al peronismo.

El apoderado de Juntos César Torres, explicó lo que paso en el recuento definitivo: “El Concejo Deliberante lo gano Juntos por 3 votos. Pero hay 4 votos recurridos que para nosotros son anulados. Así lo hicimos saber a la Junta Electoral porque en los sobres estaba la boleta más una carta del intendente. Eso es un objeto extraño al sobre y la Ley Electoral es muy categórica en ese sentido.”

Cesar Torres agrego: “Para el Frente de Todos esos votos son recurridos y apelaron a la Cámara Electoral, recuperando esos 4 votos ganan la elección por 1 voto, no pierden la mayoría en el Concejo. Hoy la elección determino que Juntos tiene 6 concejales y 3 el Frente de Todos. El Peronismo pierde después de 30 años la hegemonía en el Partido de La Costa.” El apoderado de Juntos afirmo: “Si recuperan esos 4 votos ganarían un concejal poniéndose 5 a 4 y no `pierden la mayoría en el Concejo Deliberante ni en el Concejo Escolar”

Torres dijo: “La Cámara Electoral tiene que fallar sobre este tema, calculamos que el fallo estará para antes de diciembre.” Y agregó: “La ley Electoral es muy clara y no puede haber nada mas que la boleta dentro del sobre, por lo que creemos que el fallo va a ser favorable a Juntos, porque si no sentaría una jurisprudencia peligrosa para las próximas elecciones … Terminando con 30 años de hegemonía en el Concejo Deliberante del Partido de la Costa”

La otra irregularidad que debe dirimir la Justicia Electoral en la Quinta Sección Electoral se dio en el municipio de Castelli con una mesa de extranjeros.

César Torres, apoderado de Juntos en la Provincia de Buenos Aires dijo: “Hay una denuncia sobre personas que no viven en Castelli y votaron en Castelli. Serian integrantes de una cooperativa de trabajo, que para tener la cooperativa se radicaron en un domicilio de esa ciudad. Todos extranjeros de la comunidad paraguaya y boliviana que viven y trabajan en otros municipios. Con el fallo de la Cámara Electoral en los casos del Partido de La Costa y de Castelli se va a terminar el escrutinio en la Provincia de Buenos Aires”.