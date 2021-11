María Eugenia Vidal reveló el plan de Juntos por el Cambio para frenar al kirchnerismo

La candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal compartió en Twitter un largo hilo con las razones por las que deberían votar a Juntos por el Cambio en las elecciones generales de noviembre para ponerle un freno al kirchnerismo.

"Somos un equipo de millones de argentinos que queremos una Argentina diferente y que dice #BASTA. Lo que está pasando es muy grave. Estamos viviendo la peor crisis desde el 2001. Y estamos en manos de un Gobierno al que no le importamos. No nos escucharon en dos años, afectaron a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros abuelos, se metieron con lo que más queríamos", arrancó su hilo Vidal.

Y continuó: "Y cuando les dijimos basta, lejos de escuchar el mensaje de las urnas, nos mostraron su peor cara: empezaron a pelearse entre ellos por cargos y poder, armaron el “plan platita”, nos convirtieron en el país de la improvisación y los parches. Y todos los días vemos las consecuencias, con medidas que ya fracasaron hace años, como el control de precios, la prohibición de exportaciones y el aumento de impuestos. Es dramático lo que estamos viviendo".

María Eugenia Vidal enumeró las propuestas de Juntos por el Cambio.

"No están solos. Acá estamos nosotros, que compartimos valores, que los escuchamos a ustedes, que entendimos el voto del 12 de septiembre. Por eso, lo tomamos con mucha responsabilidad, como una tarea, y seguimos escuchándote durante toda esta campaña. Estamos trabajando para mejorar las condiciones de alquiler y derogar la ley que complicó la vida de todos. Y vamos a trabajar en la conversión de los planes de trabajo en formación y en beneficios para las empresas que contraten a titulares de planes", agregó Vidal.

"Esta elección es muy importante. Es una elección decisiva. Ya vimos cómo se maneja el Gobierno nacional con el poder que tiene. Necesitamos una oposición fuerte que le haga frente. Los próximos dos años van a ser difíciles y no hay espacio para el show ni el circo en el Congreso. Eso representa Juntos por el Cambio: un freno al kirchnerismo. Que tengamos mayoría en el Congreso va a ordenar y a obligarlos a terminar con la improvisación, con la mentira y con los privilegios", señaló Vidal.

Vidal destacó la importancia de las elecciones generales de noviembre.

Y completó: "Nos dimos cuenta de que somos la mayoría los que queremos otro futuro. Tenemos que pelear por él. Sé que tenés miedo, que estás esperando a ver qué pasa en noviembre. Quiero decirte que vos sos parte de los que definen qué pasa. Cada uno con su voto va a definir cómo seguimos después de noviembre. Y lo que estamos viviendo es tan grave, que no podés quedarte al costado del camino. No podés quedarte sin elegir. No podés quedarte sin ir a votar".

"El 14 de noviembre tenés la oportunidad de limitar el daño, de poner un freno y de obligarlos a repensar. Y si no lo hacen, si siguen sin escucharnos, por lo menos con tu voto, vas a saber que en el Congreso tenés una oposición seria y constructiva con sentido común. Todos los argentinos tenemos que ir a votar y defender lo que somos. Decir basta, pero sobre todo gritar que no pudieron con nosotros, que no nos rendimos, que sabemos que podemos tener un futuro distinto y que no vamos a parar hasta hacerlo realidad juntos", cerró la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.