La razón por la que Guillermo Moreno cree que Roberto Feletti debería renunciar

El ex secretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, habló sobre el congelamiento de precios por 90 días impulsado por Roberto Feletti (actual secretario de Comercio Interior) y aseguró que "debería haber renunciado".

Al ser consultado sobre si el acuerdo de precios impulsado por Feletti era "a lo Moreno", el dirigente peronista disparó munición gruesa contra el presidente Alberto Fernández.

"Cuando a mí me tocó trabajar teníamos un presidente peronista, que sabía. Con este socialdemócrata (Alberto Fernández) es imposible que el secretario de Comercio tenga una tarea digna. Pensá que lo nombró y al día siguiente se juntó con los empresarios más importantes de Argentina y no lo invitó", destacó Moreno.

Guillermo Moreno criticó en duros términos a Alberto Fernández.

Y agregó: "Feletti le debería haber presentado la renuncia ahí mismo, es lo que yo hubiera hecho si Néstor me hacía algo así. Además, el desorden macroeconómico es brutal".

En diálogo con la revista Noticias, Moreno aseguró que con la crisis económica actual el secretario de Comercio no tiene mucho para hacer. "Si tenés un déficit fiscal y del sector externo horrible, el secretario no puede hacer nada. Si la ruta está señalizada, asfaltada y con luz, y alguno se manda por la banquina, te metés, pero si está llena de pozos y van todos por la banquina, no se puede hacer nada", explicó su visión Moreno.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, impulsó el congelamiento de precios por 90 días.

"El problema no es Feletti, que es un muy buen profesional y un muy buen compañero, es Alberto Fernández. Feletti está jugando al fútbol con una pelota pinchada. Así es imposible", completó el ex secretario de Comercio.