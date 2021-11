El desafortunado comentario de Mauricio Macri que se hizo viral

El expresidente Mauricio Macri está en Rosario con motivo de un encuentro de Juntos por el Cambio previo a las elecciones. Se lo vio relajado y rodeado de mucha gente en un bar de la ciudad santafesina llamado "Antártida". Allí, un video se hizo viral por un comentario que realizó Macri al rechazar un café.

Al ex presidente le ofrecieron un café, que rechazó porque no toma esa bebida. La gente que lo acompañaba en la mesa quedó muy sorprendida ante este hecho, incluso se ven personas incrédulas ante sus dichos en el video viral. Luego de esta reacción, contó a los presentes su relación con distintas adicciones, como el cigarrillo o el alcohol, y remató con una broma que causó revuelo.

El ex mandatario, antes de comenzar su relato, se define como “un tipo raro”. En el video, se escucha a Mauricio Macri decir: “Nunca tomé café en mi vida. Nunca. Soy un tipo raro. No fumo, no tomo alcohol…”

Luego de ese comentario, que no tenía nada de extraordinario, vino el chiste: “...Lo mío es solamente la heroína o el crack”, seguido de risas de parte suya y los presentes. El video no tardó en viralizarse, con miles de visualizaciones en Twitter, y revuelo en medios como la televisión y diarios.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar y variaron entre tonos muy distintos; hubo bastantes tweets repudiando los dichos, mientras que otros usuarios se dieron cuenta de que Macri lo dijo de una manera cómica y lo tomaron como tal.