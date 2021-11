ARA San Juan: un pedido de Mauricio Macri causa temor en la querella

El expresidente Mauricio Macri solicitó hoy autorización para salir del país para viajar a Arabia Saudita el lunes posterior a las elecciones legislativas, pedido rechazado por una de las querellas de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por considerar que el líder de Juntos por el Cambio (JxC) podría fugarse.



La defensa de Macri, a cargo de Pablo Lanusse, presentó hoy un escrito a través del cual manifestó la intención del exmandatario de viajar tras recibir una “invitación personal del Príncipe de Arabia Saudita para una visita del 15 al 25 de noviembre de 2021 a dicho país”, según un texto al que accedió la agencia Télam.



“Vengo a solicitar se autorice a mi ahijado procesal a realizar el viaje aludido, por el plazo de tiempo indicado, comprometiéndonos a informar los números de vuelos, de ida y de regreso, una vez conferida la correspondiente autorización judicial”, sostuvo Lanusse en el texto que presentó al juez federal interino de Dolores, Martín Bava.





"Es de público y notorio conocimiento que el Sr. Mauricio Macri tiene su arraigo en nuestro país, donde vive con su señora e hija menor -quienes permanecerán durante su viaje en la República Argentina-, donde también realiza su actividad política y personal", sostuvo el abogado del expresidente en el mismo escrito que confirmó que su defendido se presentará a la indagatoria convocada para este miércoles.



Lanusse agregó que "el arraigo se encuentra por demás acreditado y no existe motivo alguno que señale a mi asistido como un peligro procesal, sumado a que habrá de concurrir el día 3 de noviembre de 2021 a la audiencia convocada por el Sr. Juez, por lo que el viaje que se informa no constituye un obstáculo para la marcha de esta causa".



Al tomar conocimiento del pedido formulado por la defensa de Macri, la querella encabezada por la abogada Valeria Carrera manifestó su oposición por temor que el exmandatario intente fugarse y remarcó además que el imputado no presentó la “aludida invitación”, ni documentos que acrediten el por qué del viaje, ni dónde se hospedará, ni por qué el mismo se extendería por 10 días.



La abogada refirió en su presentación que Macri cuenta con contactos a lo largo y ancho del mundo que podrían facilitar su fuga y, como ejemplo, recordó que el exjefe de Estado ofreció como prueba en su favor el documento de suscripto por “más de 10 expresidentes de distintos países del mundo”, en referencia al pronunciamiento de los exmandatarios de Iberoamérica, reunidos en Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).



Carreras también mencionó la "holgada" situación económica de Macri y recordó que "el imputado estando notificado debidamente en sendos domicilios que posee", no se presentó a las primeras dos citaciones indagatorias y permaneció fuera del país sin justificar los motivos para no regresar antes de lo que finalmente lo hizo, aun cuando estaba convocado por la Justicia.