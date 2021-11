La verdad detrás de la fuerte pelea de Máximo Kirchner con Alberto Fernández y Axel Kicillof

Pese a todos los intentos para aparentar unidad y felicidad, la derrota en las elecciones legislativas impactó de forma contundente en el Frente de Todos y provocó reacciones muy temerarias en varios de sus dirigentes, especialmente en Máximo Kirchner que mantuvo fuertes discusiones con el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el día de los comicios.

La relación de Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está en su peor momento, luego de los malos resultados obtenidos por el oficialismo tanto en las PASO de septiembre como en las generales del domingo pasado. Ni siquiera la "remontada" en la provincia de Buenos Aires lograda gracias al funcionamiento del aparato político de los intendentes y cierto incentivo del 'plan platita' pudo rescatar un vínculo muy quebrado, un hecho que quedó demostrado con la ausencia de La Cámpora durante el discurso del presidente en el acto del Día de la Militancia.

En ese marco de enfrentamientos internos, la derrota electoral causó mucho enojo en el kirchnerismo, y quien reflejó mejor ese estado de ánimo fue Máximo Kirchner. A diferencia de la actitud prudente que intentó mostrar después de las primarias, el jefe del interbloque oficialista en Diputados no disimuló su fastidio en esta oportunidad y se lo hizo notar a más de un dirigente de su mismo espacio incluso minutos después de conocerse los resultados.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner no se soportan.

Uno de los principales enfrentamientos que protagonizó Máximo Kirchner el día de la elección fue con Axel Kicillof. "En el búnker del Frente de Todos hubo una pelea muy fuerte entre ambos y que casi se fueron a las manos", comentó el periodista Fernando Carnota en el programa +Voces, del canal LN+.

Tal como contó MDZ hace unos días, ese día el hijo biológico y el otro hijo 'político' de Cristina Fernández de Kirchner protagonizaron un intenso pase de facturas en el que hubo incluso gritos y algún que otro insulto, aunque la situación no pasó a mayores.

Pero Máximo Kirchner no se quedó solo con esa pelea. "También le pidió a Alberto Fernández que no anunciara ante el público el acto del Día de la Militancia, aunque el presidente le dijo que lo iba a anunciar igual y finalmente lo hizo. Por eso, Máximo aparece callado en el escenario del búnker y fue el único que no aplaudió el discurso de Alberto", detalló Carnota.