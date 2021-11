A quién responde políticamente Ezequiel Guazzora, el periodista kirchnerista detenido

Hay cosas q no logro entender d algunos periodistas. Q aseguren q los votos son d @alferdez y no de @CFKArgentina es vivir en otro mundo.

Jamás Alberto se presentó a una elección, JAMÁS!!!

Así q muchachos dejen de vender humo. El presidente obtuvo el 48% en 2019 x CFK.

NO JODAN.