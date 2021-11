Santa Fe: el dirigente acusado de comprar votos obtuvo su reelección

Luego de protagonizar un escándalo al pedir una foto del voto en el cuarto oscuro a cambio de 10.000 pesos, el presidente de la comuna de Santa Clara de la Buena Vista, Juan Manuel Caudana, consiguió la reelección este domingo con el 57% de los votos.

Caudana había grabado un audio en el que solicitaba a una persona que le enviara una foto de su voto a cambio de 10.000 pesos.

El audio se viralizó y generó una controversia.

Luego de las elecciones, Caudana explicó que su victoria estuvo basada en su gestión, sobre todo "por las obras" realizadas en el pueblo, las cuales "cambiaron la calidad de vida del pueblo".

Además, Caudana cruzó al procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quién sugirió hace semanas que Caudana no se presentase a la elección luego de lo ocurrido.

“Que venga e investigue. No temo que sea impugnado el resultado. Que vengan y pregunten cuántos votos compré”, disparó en declaraciones a Radio 2 de Rosario.

"Estoy tranquilo y contento. El pueblo me conoce de chico y sabe quien soy. No soy un compra votos", dijo el dirigente.

Caudana se defendió del anterior hecho y dijo: "Use la astucia. Era una persona que estuvo en casa, a la que le habíamos dado para arreglar un baño y había vendido las cosas".

En ese sentido, consideró que el audio viralizado fue una equivocación.

“Hace cuatro años que no paro. Sufrí covid, y una operación de cuatro horas. El hartazgo y el cansancio te hacen cometer errores”, expresó.