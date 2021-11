Nelson Castro habló de Mauricio Macri y ahora piden su despido

NELSON CASTRO Todavía HOY ataca a MACRI y la democracia



Este ignorante no dice q MM llego al equilibrio fiscal y recibió una convertibilidad como en 2001. Evitando el colapso , dejando superávit etc



Cómplice comprado por los KK



Escúchalo y no vomitesuD83DuDC47 pic.twitter.com/GD8xyUarQp