¿Mensaje para Cristina Fernández de Kirchner? Fernando Iglesias bailó el tango Chorra en el cierre de campaña

El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) cerró la campaña con su particular estilo y compartió un video en el que aparece bailando el tango "Chorra" de Carlos Gardel.

"#Chorra Con cinco senadores más se les terminan el quórum y la mayoría automática", fue el mensaje con el que el actual diputado nacional acompañó el curioso video.

El video de Iglesias está claramente dirigido a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque el diputado de Juntos por el Cambio no la mencionó para evitar problemas.

"Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. ¡Chorra! ¡Vos, tu vieja y tu papá! ¡Guarda! ¡Cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no les da tiempo a rajar! Lo que más bronca me da es haber sido tan gil", dice la letra del tango que bailó Iglesias frente al Congreso de la Nación.

El diputado de Juntos por el Cambio es uno de los más combativos de su espacio y mantiene un enfrentamiento histórico con el kirchnerismo y con el peronismo, con cuyos representantes suele mantener fuertes discusiones en la Cámara de Diputados.