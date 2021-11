Denunciaron a la titular de Anses por beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner

La diputada Graciela Ocaña denunció penalmente a la titular de Anses, Fernanda Raverta, tras el desistimiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) de la apelación interpuesta por el mismo organismo, frente a la sentencia del juez de primera Instancia, Dr. Ezequiel Pérez Nami, de fecha 29 de diciembre de 2020, que hizo lugar a la acción interpuesta por Cristina Fernández de Kirchner, resolviendo otorgar la devolución del beneficio previsional como expresidenta de la Nación y la devolución respecto de su beneficio no contributivo derivado de su cónyuge Néstor Carlos Kirchner.

Según la presentación, la Anses ha apelado tal sentencia, pero recientemente ha desistido de dicha apelación en segunda instancia sin fundamento, “actuando de forma contradictoria y manifiestamente arbitraria, para beneficiar los intereses de la expresidenta por sobre los intereses del Estado Nacional y el resguardo del erario público”.

Ocaña además manifestó que “existen sobrados motivos para poder aseverar que la titular de la Anses, María Fernanda Raverta, prioriza su vínculo de lealtad con la vicepresidenta, otorgándole un trato diferencial por sobre el que le brinda a los cientos de miles de jubilados y jubiladas de nuestro país”.

Vale recordar que además del desestimiento, Anses decidió restituirle a Cristina Fernández de Kirchner la pensión como expresidenta de la Nación, bajo el régimen de la Ley N° 24.018, luego de que el Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini emitiera un dictamen resolviendo la compatibilidad entre las dos asignaciones vitalicias de privilegio, aun cuando existe un Decreto Presidencial del año 2019, es decir una norma de mayor jerarquía, que resuelve que ambos beneficios son incompatibles.

Cronología de los hechos

En el año 2010, Cristina Fernández comenzó a percibir el beneficio de pensión por el fallecimiento de su esposo Néstor Carlos Kirchner, dado su carácter de expresidente de la Nación, bajo el régimen de la ley N° 24. 018.

Antes de finalizar su mandato como presidenta, Cristina Kirchner tramitó su pensión vitalicia como jefa de Estado, beneficio que se le otorgó mediante Resolución del Ministerio No 3193/15, del 23 de noviembre de 2015, y que luego fue retirado por existir una incompatibilidad entre ambos beneficios.

En este sentido, mediante el Decreto 394/19, dictado por el presidente de la Nación, se rechazó de forma definitiva el Recurso Jerárquico presentado por la exmandataria, agotándose la vía administrativa. Entonces, la vicepresidenta interpuso demanda de nulidad en la Justicia Federal de la Seguridad Social en el año 2017, solicitando el otorgamiento del beneficio como expresidenta de la Nación y la devolución respecto de su beneficio no contributivo derivado de su cónyuge.

Dicha causa tuvo sentencia de primera instancia el día 29 de diciembre del 2020, la cual fue impugnada por la propia Anses. Al apelar la mencionada acción judicial, la Anses ejerció una defensa que es contraria a la Resolución COM-A 02503/21, que ella misma emitió posteriormente.

Para la diputada Ocaña “resulta llamativo el hecho de que la titular del organismo dé la orden de desistir en la causa, y que dicha orden no contenga ningún fundamento, razón por la cual no sabemos cuáles son los argumentos de Raverta para tomar esta decisión”. Así también sostuvo que no existen constancias suficientes en la causa que tramita ante la Justicia Federal de la Seguridad Social, sobre argumento alguno para que Anses renuncie a la defensa de prescripción que ha planteado oportunamente.

Al apuntar contra la titular de Anses, Ocaña aseguró que “resulta llamativo que el abogado de la Dra. Kirchner haya presentado el escrito recibido de forma personal por la Directora Raverta el día 5 de febrero, y que a poco menos de un mes de transcurrido ese hecho, el procurador Carlos Zaninni emitiera su dictamen, y la Anses autorizara el pago del beneficio previsional el 3 de marzo. Todo pareciera formar parte de una maniobra ya acordada para garantizar los privilegios de la Dra. Kirchner.”

Por último la diputada solicitó que se instruya un sumario a efectos de investigar la presunta comisión de delitos de acción pública que se desprende de la misma, “sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda.” Para ello solicitó varias medidas de prueba. La causa por sorteo recayó en el juzgado federal 12.