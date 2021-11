Debate de candidatos: Marcelo Romano, picante contra Alfredo Cornejo

El candidato a senador nacional por el Partido Verde, Marcelo Romano, participó del debate propuesto por Canal 9 Televida, con el fin de exponer su opinión referida a diversas temáticas propuestas. Allí, el abogado ambientalista no dudó y quiso ser protagonista desde un principio con su particular vestimenta, acotaciones fuera de contexto y ataques contra el exgobernador Alfredo Cornejo, quien además es su primo.

En un principio, Romano arribó al recinto vestido con un traje de color verde, en una clara alusión a su partido. La dinámica del debate propuso elegir un sobre enumerado, el cual contenía una consigna secreta. Allí, a modo de broma, Romano seleccionó el número tres porque "es la tercera fuerza".

Pero el plato fuerte sucedió cuando arremetió contra su par sancarlino, Alfredo Cornejo. En detalle, Romano dijo "Le quiero preguntar al candidato Cornejo si el parece ético ostentar la suma del poder público en Mendoza, haber puesto como juez de la Corte a su ministro de Gobierno, haber puesto en el tribunal de cuentas a su amigo Néstor Parés, en la Oficina de Ética Pública a un exdiputado de su cuerpo político. Además, tiene una estrecha relación con el jefe de los Fiscales que medios de comunicación lo han mostrado hasta tomando café. ¿Considera ética esta falta de división de poderes?".

Posteriormente, el moderador le preguntó a Cornejo si quería utilizar su derecho a réplica, a lo que el exmandatario expresó su negativa.

"Patricia, de Las Heras, es una señora que trabaja en una señora de limpieza que el cornejismo metió preso cuando estuvo el cambio del Mendotran. Ella me dice 'Romano no puedo pagar 120 el boleto si lo quieren aumentar'. En ese sentido, también agregó a la discusión a Fernández Sagasti en lo que respecta a una posible reforma laboral. Allí, manifestó que "el kirchnerismo y el cornejismo de "curran" con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)".

Cornejo cargó con toda su artillería y en su segundo derecho a réplica, se dirigió al senador provincial y expresó que "me parecen buenos los debates y es una democracia sana. Pero, si se da información sin validarla en ningún registro publico, no sirve para nada. Y las afirmaciones de Romano no tienen ningún tipo de validación. arriesga un dato concreto, desconoce y falsea la verdad. Dice que el boleto sale 120 pesos. Sale 25 y está subsidiado por el Gobierno de la provincia".