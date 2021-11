Cierre de campaña: María Eugenia Vidal pidió "frenar al kirchnerismo"

Juntos por el Cambio realizó su cierre de campaña, a días de que las elecciones legislativas que tendrán lugar este domingo. Allí, María Eugenia Vidal, cabeza de lista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló frente a una multitud y pidió "frenar al kirchnerismo".

[EN VIVO] Con toda la lista de Juntos por el Cambio hacemos el cierre de campaña. https://t.co/tMUTLyQcZV — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 10, 2021

En un principio, Vidal agradeció a Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro.

"Gracias a cada uno de los vecinos que fueron protagonistas en esta campaña. Abriéndonos la puerta de su casa, charlando en las esquinas y en las plazas y contándonos sus propuestas, sus miedos, sus enojos y angustias, pero también sus ganas de salir adelante", continuó

Asimismo, Vidal agregó: "Y sé que no es fácil lo que se viene, pero en las últimas semanas recibí de ustedes una energía que me conmovió y me conmueve, una fuerza poderosa que dice que no hay disposición a seguir así ni a someterse y que el domingo se va a convertir en millones de votos en las urnas. Sé que no va a ser fácil, porque ya conocemos al kirchnerismo. En estos dos años gobernaron solo para ellos y no hicieron nada de lo que dijeron que venían a hacer. Ni en una de las peores crisis sanitarias de nuestra historia pudieron ponerse del lado de la gente".

"Somos millones los que queremos trabajar y vivir en paz. Los que queremos que nuestros hijos se queden acá, a los chicos en la escuela, a los padres y a los jóvenes con un trabajo que les permita progresar, a los delincuentes presos y a los políticos sin privilegios. Por eso, necesitamos ser un bloque de 120 diputados, un bloque que represente a esa mayoría de argentinos y que frene los atropellos del kirchnerismo. Que te cuide de ese avasallamiento y empiece a construir otro camino".

"El 12 de septiembre, después de la vacunación vip, el cierre de escuelas y la fiesta en Olivos, millones de argentinos les dijeron basta y no escucharon. Nos respondieron con peleas entre ellos, el plan platita y siguieron con el 'ah, pero Macri'. Siguieron peores que antes", manifestó.

"Ir a votar este domingo es limitar el daño, es poner un freno. Es decir basta. Y, sobre todo, ir a votar este domingo es gritar que no pudieron con nosotros, que no nos rendimos, que sabemos que podemos tener un futuro distinto", concluyó.