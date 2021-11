La chicana de Javier Milei a dos referentes de Juntos por el Cambio

Javier Milei, candidato a diputado nacional por CABA de La Libertad Avanza, chicaneo a Ricardo López Murphy y a María Eugenia Vidal, ya que indicó que los votantes del primero "están en problemas ideológicos" tras la unificación de la lista con la que Juntos por el Cambio, que los llevará juntos a los comicios generales.



Milei manifestó que "los votantes de López Murphy que en las PASO adhirieron a esa expresión están en problemas ideológicos", en una entrevista con CNN, por la conformación completa de la lista de Juntos, que tras las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) quedó encabezada por Vidal, el economista Martín Tetaz en segundo lugar, Paula Oliveto (de la Coalición Cívica) en tercero y López Murphy en el cuarto puesto.



"Aquellos que tengan un pensamiento liberal deberían sentirse incómodos", aseguró el economista sobre esa nómina y contrastó con su partido: "Nosotros somos liberales de verdad".

Ricardo López Murphy tiene el cuarto lugar en la lista de María Eugenia Vidal en CABA.





Asimismo aseveró que después de las elecciones del 14 de noviembre "se podrá empezar a hablar sobre un espacio que se desarrolle en todo el país", en referencia a La Libertad Avanza, que además de postular a Milei en la Ciudad lleva al economista José Luis Espert como candidato en suelo bonaerense.



"El movimiento es mucho más fuerte de lo que algunos pretenden señalar", advirtió Milei sobre su fuerza, y señaló que "la interpretación del voto bronca es una forma que utiliza la política para despreciar y menospreciar" el papel de su prédica en su electorado.



En materia económica, opinó que "la deuda es hija del déficit fiscal" y la Argentina "no tiene capacidad de pago y para tenerlo debería tener superávit primario".



Por último consideró que "los políticos argentinos se caracterizan por no querer pagar las deudas" y remarcó que "eso no es gratis, porque implica convivir con altísimos intereses y destruir inversión".