Horacio Rodríguez Larreta y una dura advertencia a Cristina Fernández de Kirchner

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, viajó a Córdoba junto a otros integrantes de Juntos por el Cambio para afianzar su campaña y manifestó que con las próximas elecciones "estamos muy cerca de superarlos en Diputados y estamos muy cerca de sacarle el quórum propio a Cristina Fernández de Kirchner en el Senado".

“En esta elección no hay duda de que quien mejor le puede decir ‘basta’ al kirchnerismo es Juntos por el Cambio, por un tema de número, de cantidad de diputados”, sostuvo en diálogo con La Voz del Interior.

“Estamos muy cerca de superarlos en Diputados y estamos muy cerca de sacarle el quórum propio a Cristina Kirchner en el Senado. Eso es un avance enorme”.

Y, tras mostrarse cercano a Alfredo Cornejo, Luis Juez, Martín Lousteau, entre otros, añadió: “En la situación que vive la Argentina, que el Gobierno nacional en el escenario político haya generado esa telenovela de enredos, peleas y todo no es una buena señal. Cuando tenemos que estar todos juntos para sacar la Argentina adelante, para frenar la inflación, para generar empleo, ver la pelea entre ellos fue un espectáculo dantesco. Si eso después se refleja en las urnas o no, eso lo dirá la gente. Pero a mí como argentino me dio una enorme preocupación, más de la que ya tenía”.

Mientras el gobierno era prepotencia, indecencia y no había escuchado a la gente, Juntos por el Cambio se abrió a que la ciudadanía opinara a través de las PASO y construyó un mejor y más grande JxC.



Hoy presentamos candidatos en Córdoba @ljuez @rodrigodeloredo. pic.twitter.com/WJFIqDzHfA — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 7, 2021

Consultado por el llamado a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, el mandatario porteño indicó: “Lo han dicho la gran mayoría de los juristas que escribieron sobre el tema que la causa es una barbaridad. No sé lo procedimental cómo lo va a manejar, pero la causa es una barbaridad”.