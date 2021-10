Un especialista revela la parte secreta que tienen los debates electorales

Los refranes están basados en hechos y situaciones de la vida misma, el que grafica esta nota es: “Un gesto vale más que mil palabras”. Y de eso vamos a hablar en este artículo, los gestos, tics, movimientos del cuerpo, miradas, respiración, pausas entre frase y frase, sudoración excesiva, aferrarse a los bordes del atril como si fuera la última barrera antes de caer al precipicio y muchas de estas cosas hicieron los candidatos a Diputados por la provincia de Buenos Aires durante el debate de TN. A más de una semana del encuentro, aún quedan cosas por analizar que, a la mayoría de los ojos, pasan desapercibidas.

Cuando hay algo que no se puede o no se quiere decir con palabras el cuerpo humano habla. Es lo que se conoce como comunicación no verbal. ¿Qué es la Comunicación no verbal? Es aquello que expresamos con el cuerpo y la expresión del rostro, dice más de nosotros que todo lo que expresamos verbalmente. Nuestro cuerpo y cara emiten señales continuamente, no podemos anularlas como sí podemos hacer cuando decidimos no hablar. Nuestra cara y cuerpo nos delatan, porque tendemos a dar mucha credibilidad a lo que vemos, más que a lo que oímos. Estamos mucho más entrenados para decir mentiras que para simularlas con la parte no verbal. El ochenta por ciento de lo que comunicamos lo hacemos a través de la parte no verbal.

En un momento de tensión y presión máxima, surgen las emociones más primitivas del ser humano, las que nos han permitido sobrevivir desde nuestros ancestros. Esas emociones son, entre otras, la agresividad o la rabia, que llevan a expresarnos verbal y no verbalmente a través de gestos y comentarios. El ser humano está configurado para sobrevivir, y cuando el cerebro interpreta que se encuentra delante de una amenaza, saca toda su intensidad, en la forma en que sea.

En MDZ hablamos con el Profesor Magister Mario Russo, politólogo especializado en Etología Humana y Comunicación No Verbal. Autor del libro “ANIMALES POLÍTICOS” (@animalespoliticos.libro) para analizar qué dijeron con su cuerpo durante el debate Diego Santilli, Victoria Tolosa Paz, Nicolás del Caño, José Luis Espert, Cinthya Hotton y Florencio Randazzo.

Mario Russo, el especialista en lenguaje no verbal, dijo que fue uno de los debates que menos tiene para analizar desde lo no verbal y más desde lo verbal A diferencia de otros debates se habló mucho y con altos niveles de agresividad. Predominó la paralingüística que es el tono, el timbre de voz y la velocidad con que se dicen las palabras, opacando a los demás campos.

En cuanto al análisis de quién ganó el debate, Mario Russo, afirmó que quien tuvo el mejor desempeño en términos electorales fue Cinthya Hotton, porque no entró en la pelea y en la discusión de los candidatos. Hotton llegó al debate con un muy bajo nivel de conocimiento y su mirada fue como la de un ama de casa, como una Lita de Lazari. Generando empatía con los televidentes.

Otro de los puntos que analizó Russo fue la disposición de los candidatos, poniendo juntos a las fuerzas políticas que polarizan la elección. Eso no fue casual, desde la producción buscaron alimentar la grieta. El resto de los candidatos quedaban fuera de la discusión, a Espert se lo veía hablando constantemente a una distancia como que el debate entre los posibles ganadores de la elección está lejos de él.

El especialista en lenguaje no verbal se refirió a la situación que vivió Victoria Tolosa Paz, sostuvo que cuando se ataca mucho a una mujer se puede caer en los mecanismos de protección de los electores, poniéndose en el lugar de la víctima. Esto no significa que después esos electores voten a Tolosa Paz.

Mario Russo remarcó que el cuerpo suele traicionarnos en algunas situaciones de stress extremo, esas manifestaciones pueden ser sequedad en la boca, como le pasó a Florencio Randazzo quien sacaba constantemente la lengua tratar de lubricar la garganta, también se lo veía muy nervioso porque subió la tasa de pestañeos.

El debate se gana en el post debate, se discute en redes sociales, en medios de comunicación, en la calle. Ahí es donde toma realmente importancia y puede llegar a marcar una diferencia. El debate mostró que los medios también influyen, algo que la mayoría de los analistas no toman en cuenta.

Otra de las cuestiones que marcó Mario Russo fueron las interrupciones de los periodistas que también influyen, como en el caso del candidato de Avanza Libertad José Luis Espert, algo que equivale a un árbitro interrumpiendo la trayectoria de un balón en un partido. Los periodistas tuvieron demasiada influencia en ambos debates, tanto en el de Capital Federal como en el de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, Mario Ruso analizó la foto de la derrota del Frente de Todos en las Paso, donde se ve a la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, dijo: “Fue un error de Cristina haber mirado hacia abajo y regalarle esa foto de sumisión a los medios" y agregó: “Bilardo miraba siempre al frente, porque entendía el arte de los fotogramas, que lo domina el periodismo, por eso no les regalaba una imagen mirando hacia abajo. Simbolizando la derrota” y comparó la repercusión que tuvo la foto con la famosa frase de Mirtha Legrand: “Como te ven te tratan”