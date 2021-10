El día que Alberto Fernández criticó a La Cámpora por el control de precios

El control de precios es una de las medidas más impopulares del Gobierno de Alberto Fernández con el empresariado y la oposición, ya que consideran que no cumplirá con su función principal -aliviar el bolsillo de los ciudadanos- sino que les complicará la vida con subas de precio y desabastecimiento.

El presidente defendió la medida, pero hace algunos años la había criticado duramente. Fue en el 2013, después de abandonar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento, durante una entrevista televisiva, consideró que "la Presidente percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto en el mercado en favor de los planes sociales va a haber lo que siempre ocurre: un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios".

Luego de criticar la medida que él mismo terminó implementando cuando le tocó ser presidente, Alberto Fernández analizó el rol de Las Cámpora en el control de los precios, algo que, nuevamente, ocurrirá durante su gobierno. "¿Cómo lo resuelve?, mandando a los chicos de La Cámpora, a los militantes, a controlar a los comercios", siguió.

Actualmente la controversia se da porque la lista de más de 1500 productos con el precio congelado llegó acompañada por las advertencias de los empresarios, que adelantaron que se producirá desabastecimiento.

En la entrevista en TN, Alberto además esbozó algunas de las críticas que ahora la oposición le hace a él. "El problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo", lanzó. "¿Por qué no manda a la gente de La Cámpora a controlar el Banco Central y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no", finalizó.