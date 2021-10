Qué dijo Cerruti sobre las críticas a Alberto Fernández en la marcha por el Día de la Lealtad

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que el acto de ayer por el Día de la Lealtad Peronista "no fue en contra de" y explicó que el presidente Alberto Fernández "nunca había pensando en ir" a la convocatoria realizada en Plaza de Mayo.



En ese marco, la exdiputada sostuvo que “cuando hay movilizaciones populares hay varios discursos, y se respeta la idea de todo el mundo, como la de Hebe (Bonafini)”. Sobre los motivos por los cuales el presidente no participó, aseguró: “La verdad es que nunca había pensado en ir, nunca iba a irrumpir en un acto que estaba pensado de otra manera”.



Ante otra consulta sobre quienes vandalizaron el monumento en homenaje a las víctimas del coronavirus frente a la Casa de Gobierno, Cerruti expresó que “si dos personas cometen un acto de vandalismo, eso no representa el acto”.



Por otra parte, aseguró que el objetivo de su cargo es “ordenar y jerarquizar la comunicación de la Casa Rosada” y “facilitar el trabajo del periodismo”. “En Argentina no estamos habituados” al rol del vocero presidencial, indicó Cerruti, y afirmó que es necesario “que haya alguna voz que pueda transmitir las conclusiones a las que llega la coalición de Gobierno”.



Asimismo, marcó que su trabajo también consistirá en “tratar de llevar claridad cuando hay rumores, informaciones que circulan y que es necesario chequear”. “Yo voy a dar la versión del Gobierno y el periodismo luego hace su trabajo, y lo único que queremos es ordenar y jerarquizar la comunicación de la Casa Rosada”, manifestó.



Ante una consulta, aclaró que “el presidente no quiere un vocero personal, en este caso porque cree que él tiene una relación personal con el periodismo y los periodistas y esa relación la sigue manteniendo". "Por eso no soy la vocera del presidente sino la portavoz del Gobierno”, completó Cerruti.



Agregó que deberían todos "intentar tener una comunicación más amable” y pidió: “Empecemos a pensar en una comunicación gubernamental distinta”. Por último, al ser consultada acerca de la razón por la que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, viajó hacia Estados Unidos en un avión sanitario de la provincia de Tucumán, manifestó que “Tucumán tiene dos aviones, uno sanitario que puede ser usado con fines ejecutivos y otro ejecutivo que puede ser usado con fines sanitarios”.



“Las provincias -continuó- pueden usar los aviones para distintos viajes y Tucumán no tenía ningún viaje sanitario previsto”. Asimismo, explicó que “movilizar este avión era (un costo) mucho menor que movilizar aviones oficiales o pagar los pasajes de él y de quienes viajaban con él”.