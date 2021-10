Vizzotti confirmó que se está pensando en una tercera dosis en 2022

Este sábado, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que el gobierno y los asesores están pensando en ampliar la estrategia de vacunación y comenzar a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19. Sin embargo, anticipó que esto ocurriría recién el próximo año y también será tendrá al personal estratégico como prioridad.

La funcionaria detalló durante una entrevista radial que el refuerzo se llevará adelante de forma similar a la primera etapa, es decir, "primero al personal de salud y a los grupos de riesgos".

En diálogo con CNN Radio, la ministra dijo que solo se comenzará con esta aplicación cuando se alcance un número significativo de población con su esquema completo. También lamentó que hayan grupos que decidieron no inmunizarse, sin embargo, para ellos se ha pensado otro tipo de estrategia. "Actualmente, hay más disponibilidad de vacunas que demanda. Ese 10% de personas mayores de 18 años que no se vacunó puede ser porque no quiere recibir las dosis y por eso es importante ir a buscarlos casa por casa", comentó.

El Plan de Vacunación sigue avanzando de forma equitativa y federal en todo el país.



El 67,6% de toda la población recibió al menos una dosis y el 53% ya completó su esquema contra la COVID-19.



El 67,6% de toda la población recibió al menos una dosis y el 53% ya completó su esquema contra la COVID-19.

Sobre las críticas al plan de vacunación y al ritmo con el que se está desarrollando, Vizzotti confesó que "formalmente se está vacunando menos en Argentina, pero porque la ralentización de la vacunación sucede en todos los países del mundo que llegan a cierto nivel de inmunización".

En cuanto a la vacunación pediátrica, afirmó que "no tenemos ninguna duda de que la vacunación pediátrica es totalmente segura".