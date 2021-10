La feroz pelea entre Alberto Fernández y la que ahora es su portavoz

Alberto Fernández siempre fue un usuario muy activo de su cuenta de Twitter, tanto antes de llegar a la presidencia como luego de asumir la presidencia, sobre todo en los primeros meses de la pandemia de coronavirus. Su actividad comenzó a apagarse y a volverse más "presidencial" cuando su imagen comenzó a caer, pero tiene un archivo de cruces y peleas tanto con dirigentes de la oposición como propios que los más avezados en redes sociales no le dejan pasar.

En este caso salió a la luz una pelea con su flamante "portavoz", Gabriela Cerruti, una experiodista y legisladora que también hace un uso cotidiano de su cuenta en la red social del pajarito.

La disputa en esta ocasión fue en la época en la que Alberto Fernández se mostraba como un firme opositor al peronismo y al kirchnerismo, apalancando la figura de Sergio Massa, aunque ya durante el segundo año de gestión de Mauricio Macri.

Ese 28 de enero de 2017 Fernández criticó al "peronismo patético" que representaba su actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que se habían "bancado" a "Boudou, Moreno, Milani, el Pacto con Irán".

"Yo no dudo de que despreciás al kirchnerismo. Me alegro que no haya más confusión", había retrucado en ese momento Cerruti, quien había compartido una nota periodística de Fernández hablando del "peronismo patético", con una frase contundente: "Para Alberto Fernández, Cristina representa el 'peronismo patético'. Regálenle un GPS porque hace dos días estaba pidiendo pista para hacerse K".

"La única confundida sos vos que nunca fuiste peronista. Gánate una banca sin chicanear. A mí no Gaby", cerró el cruce Fernández.

Nueva ministra

El Gobierno nacional formalizó hoy la creación de la Unidad de Gestión Presidencial, con rango de ministro, y designó al frente a Gabriela Cerruti, quien oficiará de "portavoz de la Presidencia".

"Hoy designé a Gabriela Cerruti a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial. A partir de hoy, será ella la Portavoz de la Presidencia. Una nueva figura que he tomado de algunas democracias europeas", informó anoche Fernández, justamente en su Twitter.

Las funciones de la Unidad de Gestión Presidencial serán las de "actuar en calidad de portavoz de la Presidencia de la Nación, comunicando las medidas de Gobierno", indica el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

Gracias presidente @alferdez por la confianza. Vamos a trabajar por una comunicación pública democrática y una conversación global acorde a los nuevos tiempos y desafíos. https://t.co/9GBKEIOiNl — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 15, 2021

"Comencé a ejercer el periodismo en el año 1985, con 19 años, como acreditada en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada. Raúl Alfonsín era el presidente y José Ignacio López su vocero. Es un honor y un enorme desafío volver hoy a este lugar siendo la portavoz de la presidencia", agregó Cerruti.