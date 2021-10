La dura frase de Aníbal Fernández durante su pelea con Nik

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, intentó hoy despegarse nuevamente de una supuesta amenaza velada contra el dibujante Nik. El ministro está señalado por escribirle al creador de Gaturro en la red social Twitter un mensaje sobre la escuela a la que van sus hijos.

Esta mañana, en declaraciones a la prensa, Aníbal negó que haya "algún agravio" en el mensaje que le envió a Nik durante el mediodía del lunes. "Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces. O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito. ¿Lo conoces?", escribió el funcionario. Las hijas de Nik asisten a ese colegio.

Nik es conocido por haber creado a Gaturro.

Tras esa primera aclaración, Aníbal explicó que "no se metería" nunca con ciertos grupos, y lo hizo utilizando una curiosa frase: "Para mí los hijos, las casa y las mujeres son templos". Luego señaló que en otras ocasiones él había recibido mensajes que involucraban a sus hijos".

Anoche, el ministro de Seguridad contó que le envió un mensaje de WhatsApp a Nik con un aparente pedido de disculpas. "Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”, expresó en el texto. Luego compartió el "dibujito" del que aparentemente hablaba en su respuesta de Twitter que comenzó con el escándalo.

La disculpa de Aníbal Fernández.

Referentes de la oposición criticaron duramente a Aníbal Fernández por el mensaje original. Los dirigentes del oficialismo evitaron referirse al incidente, pero desde el Gobierno ya dejaron entrever que el funcionario no perderá su cargo.