El lapidario informe contra Alberto Fernández de sus pocos aliados

Si algo le faltaba a Alberto Fernández en esta sucesión de golpes y desgracias políticas era que sus pocos aliados comiencen a cuestionarlo públicamente por su gestión en materia económica. Una organización civil identificada con el 'albertismo' criticó en durísimos términos al Gobierno nacional por el manejo de la crisis y sostuvo que el presidente "no supo o no quiso" trazar un camino de recuperación para la economía, en una clara referencia a su pérdida de poder frente al kirchnerismo.

Se trata de un documento elaborado por el Movimiento Unidad Popular, uno de los distintos núcleos que rodeaban a Alberto Fernández pero que hoy está más distante del Gobierno, al igual que otros como el más famoso Grupo Callao. Este informe firmado por Cecilia Gómez Mirada y Federico Martelli advierte sobre la inestabilidad del gobierno nacional en materia de toma de decisiones y cuestionó la estrategia del oficialismo para intentar ganar las elecciones de noviembre próximo.

"Lo más preocupante en términos políticos es la falta de un diagnóstico compartido hacia el interior del Frente de Todos, y un programa de salida de la crisis. La política económica está cruzada por múltiples decisiones cambiantes, contradictorias y pasajeras que están generando un nivel de desconcierto absoluto en los actores económicos", señala el texto reproducido anoche por Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina, del canal LN+.

En esa línea, los integrantes del MUP denuncian que Alberto Fernández "no pudo, no supo o no quiso decir que el camino de salida es el crecimiento y el empleo", y que en cambio, "se exacerbó la agenda de los 'nuevos derechos' y el avance de las luchas sectoriales", en alusión al avasallamiento protagonizado por el kirchnerismo duro con el aval de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A su vez, la organización identificada con el albertismo planteó el mal camino que está tomando el Gobierno en materia económica: "La gente quería que bajemos la inflación y que le digamos que va a tener trabajo, pero le imprimimos unos billetes y se los mandamos al CBU. El vuelto va a ser muy doloroso. Quienes conocemos el conurbano bonaerense y los conurbanos de las grandes ciudades del interior, podemos permitirnos una duda: ¿realmente la gente quiere que le pongamos plata en el bolsillo? La gente sabe que la plata inventada termina su camino feliz cuando la leche llega a 100 pesos por litro”.

También le cuestionan al Gobierno que no tenga sintonía con los sectores populares. "La empleada doméstica a la que le roban las zapatillas en la parada del colectivo sabe que tendrá que dedicar 10 días de trabajo para volver a calzarse para ir a trabajar, y esto el Gobierno no lo registra", ejemplificó.