El dirigente peronista que llamó a terminar con el Gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación, criticó con dureza al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Fiel a su estilo, Moreno manifestó: "Hay que adelantar las elecciones y elegir a un Gobierno que sea apto”.

“El Gobierno no es apto. El presidente no es apto. Entonces hace cualquier cosa desde hace dos años. Creo que hay que cambiar el Gobierno, dentro de los marcos institucionales. Con el cambio de Gabinete no alcanzó. El Gobierno es el Poder Ejecutivo, el presidente. Alfonsín no se fue porque tenía ganas, se fue por inepto. De la Rúa se fue por inepto", comenzó analizando el exsecretario de Comercio.

Y agregó: "No hay alternativa. Cuando es inepto, es inepto. Tenes que hacerlo dentro de la ley y el orden. Ahí están las asambleas legislativas posibles, ahí está adelantar las elecciones".

"Cuando es inepto, es inepto", dijo Moreno sobre Alberto Fernández.

Asimismo, Moreno también cuestionó el liderazgo de Cristina: “El problema de Alberto Fernández es que no es apto. No lo dije ahora, no lo digo hoy. Lo dije cuando Cristina lo eligió. Esto también es responsabilidad de Cristina. No entienden lo que pasa en la economía".

“La responsabilidad política es conjunta. Podes experimentar, la ley te lo permite. Veremos. La única solución es un Gobierno peronista, sin Cristina y sin Alberto. Eso puede venir en una elección, que se adelanten las elecciones, puede venir en Asamblea Legislativa, puede venir de variadas maneras, pero para acordar con el FMI sin lastimar al pueblo solo un gobierno peronista", continúo analizando.

Con respecto a la economía, dijo: “Si se desordenan los precios más de lo que están, solo va a perder las elecciones el Gobierno. Si se desordena el abastecimiento va a ser un desastre en la sociedad".