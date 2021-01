Luis Juez liquidó con una frase a Alberto Fernández: "No tiene..."

El diputado nacional Luis Juez aseguró que el presidente Alberto Fernández “no tiene futuro político” y lo trató como “un escribano” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una entrevista en el programa Palabra de Leuco, del canal TN, Juez fue consultado sobre los motivos de la premura del Gobierno nacional para avanzar contra el Poder Judicial en medio de una crisis económica acuciante: “Porque la agenda no la arma Alberto Fernández. Si hay una certeza que nos dio el horrible año que pasó, es que la conducción de este país ni siquiera es bicéfala, sino que la establece Cristina Kirchner cuya única preocupación y obsesión es el tema de la Justicia”.

“Estoy convencido que este año van a meterle mano a la Justicia, al Consejo de la Magistratura e intentarán ir por la Corte, y si los números los acompañan en la elección de octubre, se van a quedar con el Parlamento para avanzar con una reforma judicial que pretende darle tranquilidad a Cristina”, añadió el legislador opositor.

Para Juez, Fernández “sabe que per se no tiene ningún valor, que es solo un vehículo para permitir la llegada de Cristina al poder detrás de un biombo”. En ese sentido, enfatizó en que “sigue siendo muy duro decir que tenemos un Presidente que claramente es un escribano de quien toma las decisiones. Alberto hace lo que Cristina le pide y no tiene futuro político”.

Respecto al rol de la oposición en este escenario político, Juez indicó que “el kirchnerismo volvió al poder porque nuestros errores fueron horribles y tuvimos una pésima gestión. Si no somos capaces de hacer una profunda autocrítica y reconocer que generamos una expectativa que defraudó a gran parte del electorado, difícilmente podamos entender que el proceso que se avecina nos va a dar una gran oportunidad”.

En cuanto al surgimiento de liderazgos que puedan conducir una oposición sólida y unificada para hacerle frente al oficialismo, el diputado de Juntos por el Cambio lo consideró un tema “complejo”, dado que “acá no hay un líder carismático que se pare arriba de un cajón de manzanas y les diga a las masas qué es lo que tienen que hacer”, sino que “tenemos que construir un liderazgo mucho más racional e inteligente”.

“Tenemos que acordar temas puntuales. Si la institucionalidad y la República son mucho más importantes que las vanidades personales, podemos acordar un programa aun cuando no estemos todos juntos. Todo esto va a depender de la altura que tenga la dirigencia política opositora”, resaltó.

Por último, Juez opinó sobre el escándalo que involucra a la titular del Inadi, Victoria Donda: “Ofrecer un cargo público para resolver un problema personal, es un gesto deleznable. Pero tenemos un Presidente que ha sido una contradicción en sí mismo en cada cosa que ha dicho, entonces cuando se establece una doble vara y una moral tan gelatinosa, pareciera que vale todo”.