Suarez habló sobre el viaje de Alberto Fernández a Chile: "Nadie me llamó"

El Gobernador Rodolfo Suarez, el vicegobernador Mario Abed, y el intendente Daniel Orozco, encabezaron el acto protocolar por el 150° aniversario del departamento de Las Heras. También estuvieron presentes los legisladores nacionales, Alfredo Cornejo y Julio Cobos, e intendentes mendocinos.

Bajo la lluvia, la actividad se realizó en la renovada plaza departamental Marcos Burgos, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas para presentar las obras del casco histórico del departamento.

“Esta celebración me hace recordar mis días de intendente y la importancia de recuperar espacios públicos para los vecinos y vecinas, porque este es un lugar de encuentros y de disfrute”, remarcó el Gobernador al comenzar su discurso.

Y agregó: “Y mucho más en este departamento sanmartiniano, con ese espíritu que tenemos que rescatar de la tolerancia, del respeto, de la unidad, de dejar las grietas de lado para trabajar todos juntos en hacer Las Heras mejor. Daniel (Orozco) ya lo está haciendo muy bien, y está transformando no solo el casco urbano, sino también cada uno de los distritos”.

Foto: Gobierno de Mendoza

Por otro lado, Suarez se refirió al viaje de Alberto Fernández a Chile, en el cual él no fue invitado: “Me resulta difícil tener una opinión de algo inexplicable. Me enteré por los diarios una vez que estaban allá, y escuché algunas declaraciones del Embajador diciendo que yo no había pedido ir, y uno no va a pedir por algo que no conoce que se va a hacer. No tenía ningún tipo de conocimiento. Nadie se comunicó conmigo”.

“Esas son las cosas que tenemos que dejar atrás en la Argentina. Creo que al Gobierno nacional no le gusta la postura que hemos tomado en muchos temas, sobre todo en el manejo de la pandemia, y en decir las cosas como son", señaló.