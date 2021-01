Milagro Sala presionó al Gobierno: "Que vea cómo hace para liberarnos"

Milagro Sala lleva cinco años detenida y una vez más apuntó contra la Justicia de Jujuy, pero este viernes además envió un contundente mensaje al Gobierno de Alberto Fernández. "Antes de hacer negociaciones y acuerdos políticos que comience a ver cómo hace un acuerdo para liberarnos", disparó la líder de la Tupac Amaru en una entrevista.

"No quiero comprometer a nadie, pero sí pretendo que se comience a solucionar lo que hoy están sufriendo los más de 33 presos políticos", aseveró Milagro Sala en diálogo con el canal IP.

Sala dejó bien en claro que no mantiene diálogo con el presidente Alberto Fernández y remarcó una vez más que su detención responde a cuestiones políticas. "La constitución de Jujuy lo dice claro, no puede haber nadie preso si no hay una condena firme. No puede haber tercera extensión de prisión preventiva y eso es lo que estoy sufriendo", sentenció.

"Siento que hoy la Justicia en Argentina no funciona democráticamente. Pedimos una reforma judicial urgente", reclamó Milagro Sala. Y en ese sentido, agregó: "No puede ser que después de cinco años, la Suprema Corte de Jujuy no nos otorgue la libertad a ninguno de los detenidos".

En tanto, organizaciones sociales, políticas, gremiales y derechos humanos se movilizarán el próximo sábado a la sede del Palacio de Tribunales para reclamar a la Corte Suprema de Justicia por la "libertad" de Milagro Sala.