Estalló la guerra entre dos pesos pesados del gremialismo estatal

La secretaria gremial del SUTE, Mirtha Faget, aseguró que la relación con ATE está rota luego de que el secretario general de ese sindicato, Roberto Macho, saliera a hablar sobre la situación de los docentes y a mostrarse como una opción para que los maestros puedan cobrar el adicional no remunerativo de 54 mil pesos que ofreció el gobierno en paritarias. "Lo de Macho fue lamentable", expresó.

La funcionaria del SUTE no desconoció que existe descontento por parte de algunos docentes respecto a la posibilidad de que tras el rechazo de la oferta del Ejecutivo en paritarias el aumento finalmente llegue por decreto y sin ese adicional. Pero defendió la forma en que se bajó a plenarios la propuesta y recordó que el gremio docente tiene 25 mil afiliados y representa a 60 mil personas. "Obviamente una franja no participó de los plenarios porque es imposible", subraya.

En el gremio apuntan contra el gobierno por la amenaza de no pagar ese adicional a quienes no aceptaron e incluso afirman que ATE trabaja en connivencia con el Ejecutivo. "¿Quien no necesita hoy esos 54 mil pesos en negro? Todos y todas por lo que es lógico el descontento de muchas personas", reconoció en diálogo con MDZ Radio.

Pero más allá de ello, se mostró muy dura con la actitud tomada por ATE ante esta situación. Específicamente, cuestionó que Roberto Macho haya llamado a una conferencia de prensa para mostrarse preocupado por los docentes y haciendo propuestas que exceden sus facultades. "Lo de Macho fue lamentable. Se supone que tenemos un frente multisectorial y gracias a nosotros se reabrió la paritaria a todos los estatales", subrayó Faget en relación al fallo judicial que logró el SUTE para la reapertura de las negociaciones a fin de año.

"Se rompe la relación con Roberto Macho. A río revuelto ganancia de pescadores. Hace una intervención diciendo que el va a intervenir pero en realidad quiere afiliados para sentarse a la mesa paritaria. Lo ha hecho en el ámbito de la salud, de la administración, en todos lados", aseveró la secretaria gremial y dejó entrever que detrás de esta jugada está el gobierno provincial.

"Repudiamos su actitud porque es ilegal y se me vienen muchos calificativos. Es una conducta antisindical. Nosotros luchamos por los derechos de los trabajadores, no para robar afiliados a otro gremio, sentenció.

La secretaria adjunta de ATE invita a los docentes a afiliarse.

Por último reconoció que con conferencias como la de ATE o la actitud de los celadores pidiendo audiencias con el ministro de Gobierno "buscan debilitar al gremio más grande de la provincia".

"A eso se suma la situación de nuestro secretario general pero el sindicato sigue adelante", adhirió en referencia al apartamiento de Sebastián Henríquez luego de que fuese denunciado por violencia de género y abuso sexual.

Sobre las elecciones dijo que "las ganará el que tenga el mejor proyecto y eso no nos preocupa". "Tenemos que seguir peleando por los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que ir para adelante y el gobierno quiere debilitar a los más grandes", finalizan.