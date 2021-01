Atención: está en duda el inicio del ciclo lectivo en Mendoza

Esta mañana fracasó una nueva reunión paritaria entre los trabajadores de la educación y representantes del gobierno provincial. Luego de ello, referentes del sindicato se mostraron ofuscados con la falta de voluntad del Ejecutivo para dialogar los temas que se habían acordado y adelantaron que está en peligro el inicio del ciclo lectivo.

"Estamos preparando un contundente NO inicio de clases", aseveraron Mirtha Faget (Secretaria Gremial) y Laura Espeche (Secretaria de Acción Social).

En concreto, desde el gremio exigen que se les haga una nueva oferta luego de que el SUTE rechazara la propuesta del 20% y un adicional no remunerativo del 54 mil pesos en 12 cuotas. "Le hemos pedido al gobierno que continúe la paritaria salarial porque es muy sentida la falta de aumento en medio del tarifazo y el brutal ajuste que está llevando adelante este gobierno", adelantaron.

Desde el gobierno de Rodolfo Suarez ya han dejado claras las intenciones de darles el aumento por decreto a los tres sindicatos que no aceptaron la oferta que se realizó a fin de año: SUTE, Judiciales y Casino. Pero a esos gremios no se les otorgaría el adicional no remunerativo de 54 mil pesos, sino simplemente el 20% en tres tramos.

"Convocamos a todos los compañeros a sumarse para preparar el no inicio del ciclo lectivo para el 2021", aseveraron desde el gremio, que se encuentra internamente convulsionado por el apartamiento del secretario general Sebastián Henríquez por una denuncia de abuso y violencia de género en su contra.

"Queremos que el plan de lucha se debata en cada escuela", esgrimieron tras el fracaso del encuentro paritario del día de hoy.

Tensión con ATE

En medio de este conflicto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) salieron a marcar la cancha el día de ayer intentando capitalizar el descontento que hay en muchos maestros que no están de acuerdo con perder el adicional no remunerativo de 54 mil pesos que había ofrecido el gobierno en paritarias.

En concreto, Roberto Macho llamó ayer a una conferencia de prensa en la que le pedía al Ejecutivo que hoy le reiterara al SUTE la oferta de aumento y que el gremio volviera a bajarla a las bases para su aceptación. El problema es que ATE no tiene representación del sector docente, por lo que las palabras de Macho solo fueron una aspiración de deseo.

En realidad, Macho apuesta a cautivar a los maestros que están enojados con el SUTE mostrando a ATE como una posible vía de acuerdo para que puedan percibir ese bono de 54 mil pesos que perderán por no haber acordado en la mesa paritaria.

En el SUTE no le dan entidad a la conferencia de prensa realizada ayer por Roberto Macho y aseguran que no tiene asidero desde lo legal y que el Gobierno no puede llevar una propuesta salarial porque lo pide otro gremio.