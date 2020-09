Alberto Fernández alimentó la grieta: "Habrá un banderazo de la gente de bien"

El presidente, Alberto Fernández, participó de un Zoom militante de Frente de Todos denominado "Frentetodismo al palo" en el cual lanzó una frase que no hace más que seguir alimentando la grieta. "Cuando todo esto pase, después de la pandemia, habrá un banderazo de la gente de bien", dijo el jefe de Estado, diferenciando a sus seguidores de los de la oposición que salieron a marchar en varias oportunidades.

El Presidente participó de la reunión realizada con la modalidad de videoconferencia junto a su secretario General, Julio Vitobello y el diputado Eduardo Valdés. Allí, también, advirtió que la oposición busca "enfrentarlo" con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Entre los participantes estuvieron 28 intendentes de la provincia de Buenos Aires y el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, entre otros.

Alberto dio un discurso en el que motivó a sus compañeros de cara a las elecciones de medio término de 2021. En ese contexto, expresó: "No veo la hora de que la pandemia se termine. Ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo, de los argentinos de bien, de los argentinos que queremos al argentino de al lado, de los argentinos que no queremos muertes, de los argentinos que no dudamos de que somos libres, de los argentinos que trabajamos por que seamos más libres sacándonos el peso de la deuda que teníamos con los acreedores".

Luego, agregó que de ese banderazo participarán "los argentinos que nos quedamos en la Argentina peleándola día a día y no nos fuimos a Suiza", en lo que fue una clara referencia al expresidente Mauricio Macri.