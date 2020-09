Pablo Moyano no quiso responder las preguntas y va camino al juicio oral

La situación del líder camionero Pablo Moyano se complicó y difícilmente puede evitar el juicio oral por estar acusado de integrar una asociación ilícita junto a otros dirigentes y diez barrabravas de Independiente.

En el marco de una audiencia de más de tres horas, el vicepresidente de los Rojos, Moyano se negó a declarar como imputado y se dio por cerrada la etapa de la indagatoria. El referente sindical quedó procesado, por lo que el Ministerio Público puede pedir que sea sometido a juicio oral.

"El vicepresidente de Independiente hizo uso de su derecho a negarse a contestar preguntas. Sin que esa negativa constituya una presunción de culpabilidad en su contra, se decretó el cierre del acto procesal en la que el acusado puede declarar y ejercer su defensa", dijeron fuentes judiciales a La Nación.

Se trató de la sexta convocatoria para que Moyano fuera indagado. Su defensa, encabezada por el exjuez Daniel Llermanos, habría presentado una serie de recursos para suspender en cinco oportunidades la audiencia para que el imputado declarara.

Moyano y su defensa cuestionaron todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Es más, denunciaron "una campaña política, judicial y periodística en su contra".

La exposición de esas acusaciones de Moyano llevó buena parte de las tres horas de la audiencia que se concretó de forma remota.

Posteriormente, Llermanos cuestionó duramente al fiscal Sebastián Scalera: "Fue un papelón de la Fiscalía en presencia de la Jueza. Lamentable y quizás nunca visto. Scalera no permitió que nuestro perito de parte estar presente a pesar de que estaba obligado a autorizarlo. No exhibió evidencias. No exhibió material de cargo ni videos, ni fotos. Estuvo muy nervioso y hostil".

Fuentes del Ministerio Público citadas por La Nación, desmintieron al abogado afirmando que "la defensa de Moyano tuvo a su disposición las pruebas y objetos que avalaron la acusación y nunca se le negó el derecho de acceso a todos los elementos de prueba".