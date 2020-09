Los reciclados del PJ agradecen a Anabel: "Ha sido muy generosa"

En el PJ mendocino hay dirigentes veteranos que se habían quedado sin bancas y que agradecen a Anabel Fernández Sagasti por haberlos "reciclado" en cargos nacionales después de la derrota electoral del año pasado.

La lista, a esta altura, es larga. Celso Jaque (directorio de YPF) Jorge Tanús (presidente de BICE Fideicomisos), Marcelo Costa (síndico del Banco Nación), Guillermo Amstutz (jefe del Cuarto Distrito de Vialidad Nacional) y Patricia Fadel (Consejo del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional), entre otros.

Fernández Sagasti ha beneficiado a sus aliados. Tanús, Jaque y Amstutz fueron candidatos de su sector en las PASO del año pasado. Pero incluso también ayudó a quienes la enfrentaron a nivel interno el año pasado.

Quiero contarles que se concretó formalmente mi designación en el Directorio del Fondo Federal de Infraestructura Regional, como siempre lo he hecho mucho trabajo y compromiso al servicio de Mendoza y del país. #ArgentinaDePie pic.twitter.com/N0WBUofOXc — Patricia Fadel (@fadelpatricia) September 7, 2020

Es el caso de Fadel, quien estuvo durante años en la Legislatura provincial, pero se le terminó el mandato y no pudo acceder a una reelección.

La ex senadora y ex diputada nacional ahora devuelve el gesto con elogios a la senadora nacional kirchnerista. "Anabel ha tenido muy presente la tarea de los viejos dirigentes. Somos muchos los que estamos trabajando en cargos nacionales de la mano de Anabel. Ella ha sido muy generosa y no todos los políticos son tan generosos". expresó.

"Ha sido un reconocimiento de trabajo que ella nos ha hecho", insistió Fadel, en contacto con MDZ Radio.