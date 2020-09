Viral: tras el papelón del diputado Ameri estallaron los memes

El legislador salteño Juan Emilio Ameri se volvió en uno de los protagonista de los medios de comunicación y en las redes sociales por un bochornoso. El diputado del Frente de Todos invitó a su mujer a sentarse sobre él para manosearla delante de la cámara mientras se sesionaba en vivo.

El insólito y viral momento se dio mientras Carlos Heller defendía la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Tras el hecho, Ameri dio su versión en el programa radial “Radio con Vos” y dijo lo siguiente: “Estamos muy mal con mi pareja. Estábamos convencidos de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo”.

uD83DuDEA8#ATENCIÓN | En plena sesión de @DiputadosAR, el legislador @JuanEmilioAmeri tuvo un momento de fogosidad con su pareja. El problema es que la cámara de zoom estaba prendida. pic.twitter.com/cKwYxNjrEW — Dataclave (@Dataclave) September 24, 2020

"Estoy muy mal, esto no me tendría que haber pasado. No me queda más que pedirle disculpas a los Diputados y Diputadas, y a la sociedad. No fue algo que hice adrede. Es un error mío" Amplió Juan Emilio.

Las redes se hicieron rápidamente eco de la situación y el ingenio de los usuarios de Internet hizo mella de la indecorosa situación. Aquí algunos de los mejores memes.

