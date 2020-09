Esto dijo el diputado Juan Emilio Ameri tras el escándalo sexual en plena sesión

El Diputado nacional Juan Emilio Ameri dio explicaciones luego del papelón que protagonizó durante la sesión y aseguró sentirse "muy mal" por lo sucedido.

En pocas palabras, lo que dijo Ameri fue que la conexión se le había cortado, por lo que entendía que no estaba "en vivo" y decidió llamar a su novia para hablar acerca de "cómo habían quedado las prótesis".

"Mi novia vino a mostrarme como había quedado de la operación. Empezamos a hablar, a ver cómo habían quedado las prótesis, una más arriba, una más abajo, y le di un beso en la teta, no es más que esa", explicó.

ENTREVISTA | Juan Ameri, diputado por Salta por el Frente de todos, tras su suspensión de la cámara de diputados. pic.twitter.com/rlUz8R5fzS — Mejor País del Mundo uD83CuDF0E (@MejorPais899) September 24, 2020

"Justo se había perdido la conexión y no me di cuenta que había vuelto en el momento que en el que estaba hablando con ella. Cuando volvió la conexión se logueó solo e ingresó y se vio lo que vieron todos", añadió.

"Estoy muy mal, esto no me tendría que haber pasado. No me queda más que pedirle disculpas a los Diputados y Diputadas, y a la sociedad. No fue algo que hice adrede. Es un error mío", cerró.