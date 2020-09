Vadillo disparó contra Ramón y dijo que es "un traidor a la República"

Desde hace tiempo la relación entre Mario Vadillo y José Luis Ramón está rota. Pero por primera vez el diputado provincial salió a acusar de traidor al legislador nacional con el que creó el partido Protectora y que fue su socio durante décadas. "Tanto esfuerzo de años para que los ciudadanos tuviésemos representación en el Congreso, para perderlo en manos de un traidor a los valores de la República", lamentó Vadillo en su cuenta de Twitter.

"Lo que más me duele es haber comprometido a mí familia, amigos y miembros de Protectora a afiliarse y votarlo", adhirió Vadillo molesto por la decisión de José Luis Ramón de acompañar proyectos polémicos que impulsa el kirchnerismo como la reforma judicial y el impuesto a la riqueza.

Protectora, y todos los que nos apoyaron están manchados por esta traición. — Mario Vadillo (@mnvadillo) September 2, 2020

"Protectora, y todos los que nos apoyaron están manchados por esta traición", adhirió el legislador provincial que ha partido el bloque de Protectora en la Legislatura de Mendoza. El divorcio entre Vadillo y Ramón está consumado y así lo reconoce abiertamente en las respuestas que dejó a los usuarios que respondían a su publicación.

"Cualquier relación entre dos personas puede terminarse. No importa la cantidad de años. Y no es sorpresa, no es de ésta semana", señaló y dijo que está apenado por perder el proyecto político en el que trabajaron codo a codo con Ramón. "Pierdo un proyecto en el que trabajé, pero no nací ni vivo de la política...el día de mañana vuelvo a la actividad privada como hace 2 años", señaló.

Mario Vadillo fue candidato a vicegobernador de Ramón en las últimas elecciones. Ambos conformaron Protectora, un proyecto que nació a raíz del trabajo que hicieron en conjunto durante décadas por los derechos de los consumidores. Sin embargo, en los últimos meses el legislador nacional fue tomando distancia de la realidad provincial y se convirtió en una pieza de negociación para que el oficialismo nacional pueda sancionar leyes en la Cámara Baja.

A las 21:30 vamos a iniciar #SinFueros, un programa vu00eda Facebook Live para que hablemos de los temas que preocupan a los... Posted by Protectora Fuerza Polu00edtica on Wednesday, January 24, 2018

Para Vadillo, Ramón ha traicionado los valores republicanos y se ha alineado con el peronismo pero no por ello hay que escrachar a sus familiares como proponían algunos usuarios de Twitter. "No creo que la familia de alguien deba pagar por los errores de uno solo", aclaró.

Por último dijo que no se desentiende de todo el trabajo que hicieron con Ramón para crear Protectora y afirmó que seguirá trabajando como legislador provincial a pesar de las diferencias que surgieron. "Tengo un compromiso que cumplo. Ese es el compromiso con mis padres y con los Mendocinos", finalizó.

La grieta en Mendoza

Más allá del quiebre entre Ramón y Vadillo, el partido entero ha quedado dividido por esa pelea. Mientras que Mario Vadillo y el senador provincial Marcelo Romano se muestran unidos, en la vereda de enfrente quedaron las autoridades de Protectora Fuerza Política. Allí aparece el diputado Pablo Cairo y el vocero Gustavo Montilla.

Justamente, este último fue el que salió a defender a Ramón en la red social y dijo que el único traidor es Vadillo por "atacar pública y personalmente a un compañero".