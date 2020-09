Mario Negri: "Mauricio Macri dijo lo que venimos diciendo desde hace tiempo"

Mario Negri elogió las críticas al gobierno nacional emitidas por el expresidente Mauricio Macri en una columna de opinión y aseveró que los conceptos son "compartidos" por los socios de esa coalición.



"Lo que escribe el expresidente es lo que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo; pasa que estaba en silencio. Lo que señala no causa ninguna novedad y lo compartimos", aseveró el dirigente radical en declaraciones a Radio Con Vos.



Negri sostuvo que "buscaron entrarle a JxC por todos los laterales a ver si lo podían dividir y no quisieron reconocerle entidad colectiva de coalición, pero no pudieron dividirlo. La responsabilidad nuestra es sostener que la unidad no es una sofisticación nuestra sino una necesidad de equilibrio de poder y administrar las diferencias entre nosotros".

Desde el Gobierno buscaron entrarle a JxC por todos los laterales a ver si lo podían dividir y no quisieron reconocerle entidad colectiva de coalición, pero no pudieron dividirlo. https://t.co/HYdjwsRKRq — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 13, 2020

Macri -dijo Negri- "no hace ni bien ni mal" con su reaparición, sino que "tiene el derecho a aparecer, es expresidente, me parece natural que se exprese; son decisiones personales pero no vetó a nadie".



Negri sostuvo que en la alianza macrista hay que "administrar diferencias, mantener la unidad y construir para un proyecto alternativo para generar confianza en la sociedad y con humildad, porque algunos errores cometimos".



"En la nota de Macri hay tres o cuatro puntos sobre los que el Gobierno se tiene que comer los dedos; son parte de la fortaleza de ese 41%" que votó a JxC, amplió Negri.



Por otra parte, destacó que "durante la pandemia el diálogo de Horacio Rodríguez Larreta con el gobernador Axel Kiciloff y el Presidente (Alberto Fernández) se asumió con total responsabilidad, pero costó construir el dialogo en términos institucionales".



En ese punto advirtió que ese tipo de diálogo "no fue un vehículo utilizado por el Gobierno, lejísimo de eso lamentablemente".