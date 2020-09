El primer borrador electoral, las fiestas clandestinas sin control en barrios privados y el negocio detrás del Covid

Descontrol en los barrios privados: sin distanciamiento y sin sanción

La "policía de Instagram" arde en los grupos de Whatsapp de los barrios privados. El pedido del gobierno nacional y provincial es claro, inequívoco, y exhortativo: "Quedate en casa". A pesar de que en Mendoza el turismo interno sigue abierto, y se permite salir a un restaurante o café si tiene lugares específicos para poder estar al aire libre, y hasta cuatro personas por mesa; lo cierto es que cada funcionario en sus redes sociales pide por favor no salir a menos que sea necesario; y desde el Estado están dispuestas multas y penas específicas para los infractores a las reglas de los decretos vigentes.

La confrontación ahora ha pasado a los vecinos de la provincia. Si bien en todo momento las juntadas y reuniones clandestinas se desalientan, hay muchos que las siguen organizando y urden planes con una ingeniería envidiable para no ser atrapados.

Decimos que hay confrontación, porque algunos ciudadanos ya no soportan esta situación de transgresión, y ya directamente cuando ven a un vecino que "se desubica", hacen la denuncia sin miramientos a través del número 148, aunque lo conozcan de toda la vida.

La bomba a punto de estallar está en los barrios privados más top de la provincia: en ellos se viralizan por Whatsapp las filmaciones y las fotos sobre todo de grupitos de menores de edad que hacen caso omiso a la ley y se reúnen impunemente. Basta decir que a las redacciones llegan muchos de estos videos que, al tratarse de menores, no se publican.

A estas pruebas se suma otra que es aportada por los mismos infractores: es que ellos suben videos como historias de Instagram en los que figuran bebiendo, bailando, haciendo fiestas o "previas", asados en donde hay decenas de chicos, desafiando y rompiendo la normativa vigente.

Lo que quizás no saben es que hay administradores de esos mismos barrios o vecinos que hacen captura de pantalla de esos videos y que barajan la idea de enviarlos a la policía, a las fiscalías, o de simplemente "escracharlos" en la web de forma anónima.

"No son solamente residentes de barrios privados: en Chacras de Coria hay muchos y muchas que se juntan, y tampoco son menores. Son treintones, cuarentones patéticos a los que evidentemente no les importa nada", dice uno de los mensajes que llegaron al 2616736000, el Whtsapp de MDZ Radio.

Dicen que en algunas de las instantáneas que circulan figuran hijos de reconocidos políticos, funcionarios y empresarios de la provincia. ¿Estaremos a las puertas de un escándalo?

El problema es que muchos barrios privados tienen sus propias reglas y aunque no pueden pasar por la normas generales, hay vecinos que sí creen eso: incluso muchos relacionados con el Estado, en particular con la Justicia.

¿Hay negocios detrás de los diagnósticos de Covid?

La pandemia cambió todo e incluso el sistema de salud entró en crisis. Las clínicas y hospitales privados tuvieron una primera etapa crítica porque no podían trabajar a la espera del coronavirus. Ahora están al límite, pero también con todo enfocado en la pandemia.

En el medio hay quienes denuncian que hay negocios que rodean al abordaje del tema. E incluso con el diagnóstico. Es que la atención de los pacientes de covid tienen costos elevados. Tanto, que hay denuncias cruzadas por supuestos casos de coronavirus que no son tales y que "se diagnostican para cobrar" la cama. Por eso la precisión del sistema es clave. Allí los apuntados son quienes trabajan con PAMI. La obra social que atiende a los jubilados paga $80 mil por cada día de internación de cama común por cada paciente con Covid. "Hay personas internadas o que fallecen y les ponen que es por "covid",pero no lo han tenido", denunciaron ante MDZ.

El otro negocio vidrioso tiene que ver con los testeos, en particular los privados. Hay varias opciones de test, pero pocos que tienen precisión. Así, por ejemplo, a nivel oficial solo se considera el PCR como fiel para determinar si una persona tiene la enfermedad. Sin embargo hay otras opciones que pueden "acercarse" a un diagnóstico, pero no son precisos. Muchos demandan esos análisis y los pagan. Pero el resultado no es exacto y al final igual requieren el PCR que en la mayoría de los casos los paga el Estado.

El costo que tiene el abordaje de la enfermedad ha complicado también a las obras sociales y empresa de medicina prepaga que ahora revisan cada pedido de manera exhaustiva y muchas veces perjudicando a los afiliados por las demoras. "Esto puede hacer quebrar a muchos", se quejan en el sistema. Los afiliados, por su parte, son un mar de dudas por la falta de respuesta.

Primeros borradores electorales

Las elecciones parecen lejanas, pero en realidad están a la "vuelta de la esquina". Por eso los principales dirigentes de los dos frentes electorales más importantes ya especulan sobre cómo serán las listas de candidatos. Siempre con encuestas en mano por supuesto. Allí hay una preocupación común. La intención de voto se puede mejorar. Pero lo que preocupa es el índice de rechazo de los dirigentes, una variable muy difícil de revertir. Y algunos de los potenciales candidatos tienen ese problema.

En el Frente de Todos hay pocas expectativas de cambio en cuanto a la metodología de elección de los candidatos: la influencia de Casa Rosada es inevitable. Mejor dicho: de las ideas que surjan desde el despacho de la presidencia del Senado. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, creen, tendrá el control del armado de listas, como pasó siempre cuando estuvo en el poder. Y parece voto cantado que Anabel Fernández Sagasti irá por la reelección como senadora nacional: Cristina la necesita y ya la eligió para espacios clave como la comisión que analizará el pliego de los nuevos jueces en caso de que se apruebe la reforma judicial. El problema para Anabel, que también será clave en el armado de las listas locales, es que aún está fresca la derrota del 2019 y tiene un porcentaje de imagen negativa alta. Para muchos se debe, incluso, a su cercanía con la vicepresidenta. Pero además hay otro dilema para la Senadora: si vuelve a apostar por intentar construir para gobernar Mendoza, o, como parece, tener proyección nacional. "Anabel es como todos los de la cámpora, no se preparan para gestionar, sino para tener el poder", resumió un peronista.

En Juntos por el Cambio, o Cambia Mendoza, hay problemas similares. El gobernador Rodolfo Suarez se "autoexcluye" de la rosca política por la continuidad y el armado político. Y el "gran elector" será nuevamente Alfredo Cornejo. Aunque el diputado nacional tome distancia de la política local aparentemente, no lo hace en cuanto a la estructura de poder. "Las listas no son una preocupación. Seguramente se reunirán un par de semanas antes Cornejo y Suarez y las armarán ellos. No hay conflicto", aseguran.

Igual habrá mucho en juego y el propio Cornejo debe decidir si es parte o no de la contienda. Una de las estrategias tiene que ver con el salto al Senado nacional de Cornejo y la posible postulación de Julio Cobos en diputados. Pero esa estrategia no está tan clara. En los últimos sondeos hay una sorpresa: Cobos no es lo que era y tiene una imagen negativa alta, una sorpresa teniendo en cuenta los antecedentes electorales del ex gobernador. Además, es probable que aumente la presión para que haya una mujer en la cabeza de la lista. Alrededor del propio Cornejo hay algunas dudas sobre si será necesario exponerse o no: sería dar un salto definitivo a la pelea nacional.

Como sea, ninguno de los dirigentes pierde de vista el contexto adverso que enfrentan. En plena crisis la bronca crece y, con matices, los afecta a todos.

¿Abed sigue siendo intendente de Junín?

Mario Abed tuvo muchísimas reelecciones como intendente en Junín. Cuando fue elegido vicegobernador, todo indicaba que había cerrado aquella larga etapa como jefe comunal. Pero no es así. El vicegobernador se vuelve a su departamento todos los viernes y "atiende" en el edificio municipal, aunque ya no sea su jefe ¿O sí lo es todavía? Este viernes difundió una foto junto al intendente en los papeles, Héctor Ruiz, y un joven boxeador. El tuit hablaba de la organización de un festival boxístico de jerarquía en Junín. La reunión fue, por supuesto, en la Municipalidad de Junín, donde cuatro días a la semana gobierna solo Ruiz. El quinto no. Del mismo modo, el vicegobernador desempeña ese alto rol cuatro días a la semana, pero el quinto vuelve al sitio del que, parece, no se terminará de ir nunca.

Junto al Intendente @HectorRuizOk, recibimos al promisorio Boxeador Maxi "el Profe" Segura y a su entrenador. Analizamos la posibilidad de realizar un Festival Boxistico de jerarquía en Junín. pic.twitter.com/tSiOMM9ppP — Mario Abed (@MarioAbedok) September 11, 2020

Problemas con el plasma

Un problema impensado se ha generado en torno al plasma y el tratamiento que reciben algunos pacientes con Covid-19. La campaña solidaria fue tan exitosa que la expectativa que ha generado se ha convertido en un inconveniente. Pacientes exigen ser tratados con ese método a pesar de que no existe evidencia científica de su efectividad. "Solamente sabemos que no hace mal", explican desde la Dirección de Hemoterapia. Paradójicamente, así como centenares de mendocinos se acercan a donar plasma, son muy pocas las personas que están donando sangre. Ese es el motivo por el cual esta semana se salió a reforzar el mensaje de que no solo el plasma es necesario para estos tiempos difíciles, sino que en realidad hacen falta dadores de sangre.

La finca de la intendenta

Esta semana, la intendenta de Santa Rosa publicó en las redes sociales imágenes de su nueva propiedad en la que proyecta sus sueños familiares. No es eso lo que ha generado enojo a algunos vecinos. Lo que molestó es que la semana anterior a que Flor Destéfanis plantara el primer árbol en su terreno, se pudo observar un ejército de camiones y máquinas municipales trabajando en ese predio. "Hasta alumbrado público en el ingreso colocaron", deslizan con indignación.

Los "ramones" buscan militantes

La explosión de Protectora por el acercamiento de José Luis Ramón al kirchnerismo sigue dejando secuelas. Y ahora la tensión es por ver quién se queda con el partido e incluso los afiliados. En los últimos días los afiliados a Protectora comenzaron a recibir llamados de los "ramonistas" para intentar convencerlos de que se queden bajo su ala. Claro, necesitan mantener un número de adherentes para sobrevivir como fuerza política y además no quieren que el sector de Mario Vadillo crezca más.

Las miserias crecen dentro de un partido que logró posicionarse como tercera fuerza, pero ahora se desinfla tras el encandilamiento de su principal dirigente.

La trastienda del encuentro entre el intendente y el fiscal

La frase sonó fuerte. Ocurrió durante el programa de radio “Con qué Derecho” el viernes , en el segmento "Jura decir toda la verdad", dedicado a entrevistar a personas del Poder Judicial. El protagonista de la entrevista era el fiscal Daniel Carniello. Allí Carniello contó una escena que, sacada de contexto, sonaba a presión desmedida: relató que Alfredo Cornejo, que era intendente de Godoy Cruz, fue hasta su casa a pedirle que impute a Luis Lobos.

Desde el entorno del exgobernador no negaron el encuentro, pero sí aseguran que fue muy distinto a lo que relató Carniello. Por un lado sostienen que ese dialogo no se produjo en la casa del Fiscal sino en la sede de la Municipalidad de Godoy Cruz. Supuestamente Carniello había ido por una razón bastante particular: buscaba que su banda de rock lograra ingresar en la grilla de la Fiesta de la Cerveza. La conversación por la situación de Lobos, sin embargo, existió. El grupo de Carniello logró tocar en ese Festival finalmente aunque nunca quedará en claro si esa decisión de no imputar inmediatamente a Lobos en su momento le valió o no una represalia política como Carniello sugirió.

Equiparados en veremos

Este jueves se supo que la Sala Segunda de la Corte será la encargada de determinar el alcance de la ley sancionada en la Legislatura que apunta a limitar la figura de equiparados a magistrados en la Justicia. En concreto, los funcionarios que cobran como jueces y perderían el beneficio presentaron una cautelar, una acción declarativa de certeza y pidieron la inconstitucionalidad de la ley. El tema ha generado diferencias en la Corte pero hay algo en lo que todos los jueces del máximo tribunal están de acuerdo: es necesario modificar esa figura distorsiva. Sea cual sea la decisión de la Sala Segunda sobre la ley que envió Rodolfo Suarez y que se aprobó en la Casa de las Leyes, es probable que el tema tenga repercusiones puertas adentro del Poder Judicial. Aunque entiendan que no hay que aplicar la ley a la veintena de funcionarios en pugna, todo indica que habrá un trabajo en conjunto para buscar una salida transparente a un tema conflictivo.