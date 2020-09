Guerra en Diputados: la oposición irá al Congreso para que el oficialismo no sesione de manera virtual

La tensión entre los diputados oficialistas y opositores está en un punto elevado, ya que los representantes de Juntos por el Cambio decidieron ir personalmente al Congreso de la Nación para evitar que los legisladores del Frente de Todos y otras fuerzas aliadas sesionen de manera virtual y avancen con el protocolo remoto para tratar temas muy importantes como la Reforma Judicial y el Aporte Solidario Extraordinario.

La sesión de este martes abordará temas de consenso como los beneficios al sector turístico, uno de los más golpeados, y la suba de penas para la pesca ilegal, pero los diputados de la oposición están convencidos de que el oficialismo y sus aliados intentarán dejar listas las condiciones para tratar de manera virtual los grandes proyectos que tienen que ver con los cambios en la Justicia y el impuesto a las grandes fortunas.

El domingo el interbloque opositor encomendó a Cristian Ritondo una última gestión frente a Máximo Kirchner: ofreció renovar el protocolo sólo para este martes, con una vigencia de menos de 24 horas para convertir en ley el auxilio al turismo, sacar la media sanción para la ayuda a Cultura y subir las multas a la pesca ilegal pero rever un plan para el próximo mes a partir del miércoles.

El jefe de la bancada del PRO, de buen diálogo con el hijo de la vicepresidenta, volvió a proponer que los temas más conflictivos se debatan en un lugar como el CCK o que la Cámara ponga aviones a disposición de los diputados que vivan lejos. La respuesta fue negativa.

Juntos por el Cambio cuestiona la modalidad remota por el vencimiento del protocolo de funcionamiento y no avalará su renovación por otro mes en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para las 11. Es el único bloque que no quiere suscribir el funcionamiento vía teleconferencia y amenazó con presentarse con escribano y denunciar la ilegalidad de la conexión remota de quienes no estén en el recinto.

En resumen, para Juntos por el Cambio sólo serán válidas las presencias en las bancas mientras que el resto debería considerarse ausente por lo que si no hay 129 personas físicamente presentes considerarán caída la sesión. Tampoco aceptan la prórroga del Protocolo si no es con el aval del 100% de los bloques.