Fernández: "No disfruto Buenos Aires cuando pienso en lo desigual que es al resto del país"

El presidente Alberto Fernández reafirmó hoy que "la Argentina central, que tiene dos periferias, al norte y a sur del país, no se puede tolerar más", al encabezar la firma de convenios con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.



En ese sentido, el mandatario recordó que "el sistema que se ha construido en la Argentina hace mucho más difícil todo ese esfuerzo" que se genera en cada rincón de la geografía nacional.



Por eso, compartió que "siempre es un motivo de alegría poder integrar al norte y a la Patagonia, dos realidades muy distintas, pero que finalmente son parte de esa periferia de la Argentina central que ya no se puede tolerar más"



En ese sentido, Fernández expresó: "Ojalá la Argentina estuviera llena de ciudades de Buenos Aires, pero tenemos una y el resto del país es un país que espera", y por eso pidió: "Construyamos el país con una lógica diferente, hagámoslo entre todos y, como dice el Papa en una frase que le he robado con su permiso, aquí nadie se salva solo".

Profundizó también en un tramo: "Amo la Ciudad de Buenos Aires... Pero no disfruto cuando pienso en lo desigual que es al resto del país. Cuando pienso que acá el ingreso per cápita es igual al de las ciudades más ricas de Europa y en el interior el ingreso se parece al de los lugares más pobres del mundo. Ahí dejo de disfrutar Buenos Aires y empieza a dolerme. Porque me duele la desigualdad",



Además, durante el acto en la Residencia de Olivos del que participó también el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el presidente Fernández defendió el acceso a la conectividad y al conocimiento en todo el país ya que "no hay servicio público más importante en el siglo XXI que el acceso a Internet", según dijo al encabezar la firma de convenios con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.



"Las sociedades ricas de hoy en día no son las que tienen petróleo, oro o plata sino que son las que tienen conocimiento. Por eso, poder acceder a Internet es poder acceder a conocer, a saber, a aprender y a comunicarse", expresó.



Además, dijo que celebra la extensión de la fibra óptica que se está realizando en Chaco porque "Internet es el modo informarnos y que se extienda por la Argentina es muy importante, mal que le pese a unos y aunque algunos no crean que eso es un servicio público".

Fuente: Télam