Alfredo Cornejo confirmó que Juntos por el Cambio irá al recinto y crece la polémica con Sergio Massa

El presidente de la UCR y diputado de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, confirmó hoy que los legisladores de Juntos por el Cambio se presentarán mañana de manera presencial en la sesión especial convocada por la Cámara de Diputados, y advirtió que, si los representantes de otros bloques no concurren al recinto la sesión "será inválida" porque "no es legal".



"Ellos no pueden estar logueándose en sus casas porque ya no existe el protocolo virtual", sostuvo el exgobernador de Mendoza y actual diputado nacional en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Mitre, al referirse a la sesión especial convocada para mañana a instancias de un pedido del oficialismo para tratar una ley de apoyo al sector del turismo y otra que prevé el agravamiento de sanciones para la pesca ilegal.



En este marco, insistió con la postura de Juntos para el Cambio de objetar la continuidad de las sesiones con modalidad mixta por considerar que no fue prorrogado por consenso el acuerdo para el trabajo remoto del cuerpo.



Por ese motivo, Cornejo advirtió que, en caso de que legisladores de otros bloques participen del debate en forma virtual, desde Juntos por el Cambio considerarán que la sesión es "inválida", que "no es legal" por interpretar que "está vigente el reglamento interno de la Cámara (previo a la pandemia), que es presencial".





El viernes último, cuando el presidente del cuerpo, Sergio Massa, convocó a una sesión especial para mañana a las 13, desde el interbloque de Juntos para el Cambio le enviaron una nota en la que sugirieron la posibilidad de llevar la cuestión a la Justicia si la sesión se desarrolla de manera virtual.



En tanto, con sus declaraciones de hoy, Cornejo confirmó que su bloque asistirá de modo presencial a la sesión de mañana y cuestionó la validez del acto parlamentario, tal como lo vienen haciendo otros integrantes de su espacio político en los últimos días.



La controversia se plantea porque el principal espacio opositor no acepta prorrogar el protocolo de actividad virtual que venció el pasado 7 de agosto sin que exista un acuerdo sobre el temario que se tratará en septiembre, ya que no quiere que se incluyan la reforma judicial ni el proyecto de Aporte Extraordinario Solidario sin su aval.



"Estamos abiertos a un acuerdo por un nuevo protocolo (que prorrogue las sesiones virtuales) pero tienen que acordarse los temas sesión tras sesión", sostuvo Cornejo en la entrevista.





Sostuvo además que "todo lo que diga el Presidente de la Cámara (Sergio Massa) son puras declaraciones" porque "lo concreto es que nos tenemos que regir por leyes" y, en ese sentido, insistió en el vencimiento del protocolo para sesiones virtuales el pasado 7 de agosto.



Esta mañana, en su reunión semanal, la mesa de conducción de Juntos por el Cambio avaló la decisión del interbloque de estar presentes en el recinto y de cuestionar la validez de las sesiones virtuales.