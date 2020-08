Quieren que Rodríguez Larreta coordine con Kicillof el plan escolar

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó hoy que analizará una ampliación del protocolo que presentará la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de abrir espacios digitales en las escuelas, pero adelantó que el enfoque de las autoridades porteñas "es errado" y "no resuelve las cuestiones pedagógicas y sociales" que es necesario atender.



Trotta mantuvo una reunión con la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y la titular de la Dirección de Educación y Cultura de Buenos Aires, Agustina Vila, para buscar "un trabajo mancomunado" con el fin de llegar a todas las niñas, niños y adolescentes que no tuvieron contaco con la escuela, informó la cartera educativa nacional.



En este marco, el ministro destacó que la solución "no es readecuar e insistir en una propuesta que no resuelve las cuestiones pedagógicas y sociales que debemos atender".

"Ofrecimos a la Ciudad de Buenos Aires desplegar en el AMBA, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, el programa nacional Acompañar, acordado en el marco del Consejo Federal de Educación para desarrollar políticas socio educativas concretas en los hogares de barrios populares y villas", añadió.



Acuña insistió en que presentará la ampliación del protocolo que fuera rechazado el miércoles pasado, pero Trotta remarcó que "más allá de las inconsistencias pedagógicas, no están dadas las condiciones como lo informara la cartera de Salud respecto de la circulación de Covid-19 en la jurisdicción".



El funcionario reafirmó la voluntad del Estado Nacional de "llevar las escuelas a los hogares para no exponer a las poblaciones más vulnerables".



La nueva propuesta será analizada por la comisión Ad Hoc, aunque la cartera educativa nacional entiende que el enfoque "es errado" y propuso constituir junto a la provincia de Buenos Aires "una mesa de trabajo AMBA para fortalecer la presencia en los barrios más vulnerables en articulación con las organización sociales y la sociedad civil.



Esa mesa de trabajo, que funcionará dentro del programa Acompañar, "estará integrada por la Ciudad y la Provincia, entendiendo que el protocolo de regreso seguro y gradual requiere preparación y coordinación interjurisdiccional", indicó la cartera educativa nacional



Precisó además que se contemplará el tratamiento de cuestiones vinculadas a la movilidad habitual de docentes y estudiantes entre la Provincia de Buenos Aires y Ciudad.



En el AMBA hay 15.000 escuelas con más de 4 millones de alumnos/as (educación común, especial y jóvenes y adultos), a los que se suman más de 800.000 estudiantes universitarios (grado y pregrado) y miles de docentes, auxiliares y otros trabajadores en el eje de la escuela.



La movilidad en esta zona "constituye un elemento esencial a considerar para cumplimentar los objetivos pedagógicos y el retorno a las aulas", detalló el Ministerio.



El programa Acompañar, aprobado el miércoles pasado por el Consejo Federal de Educación, busca "promover y facilitar la reanudación de trayectorias escolares y educativas, cuya interrupción ha sido potenciada por la pandemia y sus consecuentes desigualdades."



La iniciativa "busca alentar y propiciar la continuidad en los estudios de todas las y los estudiantes, en todos los niveles del sistema a través del despliegue de políticas socio educativas concretas en los barrios de todo el territorio nacional", precisó el Ministerio de Educación.

