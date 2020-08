Previa caliente en el Senado: echaron a funcionarios de la era Macri

El Senado de la Nación designó hoy a los nuevos representantes de la Cámara alta en los Tribunales de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, en tanto que anuló las designaciones realizadas por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti durante el gobierno de Mauricio Macri.



La decisión que se tomó en base a dos proyectos de resolución presentados por los líderes del bloque del Frente de todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, fue rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio en un breve debate que anticipó la discusión de la reforma judicial, minutos después.



Con la mayoría del oficialismo, la Cámara alta designó como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación a César Antonio Grau y como su suplente a Heliana Magalí Gualteri.

uD83DuDCFA| ¿Por qué necesitamos una #ReformaJudicial?



Ayer en @adosvoces_tn debatimos sobre la necesidad de mejorar la Justicia para que sea accesible a todos los argentinos y argentinas, sin importar en qué provincia se encuentren.



Hoy trataremos el proyecto en el @SenadoArgentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/hYOHLsF8DP — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 27, 2020

De ese modo, se dejaron sin efecto los nombramientos realizados durante la vicepresidencia de Michetti: Mario Laporta, como vocal titular, y Felipe Ricca como suplente.



Además, designó como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa a Mariela Fernanda García Lastra y a Christian Ariel Garategaray como su suplente, y se dejó sin efecto el nombramiento de Juan Emilio Simoni.



“Venimos a enmendar gran irregularidad que cometió la vicepresidenta Michetti. Ilegal e ilegítima”, afirmó el presidente de la comisión bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, el oficialista rionegrino Martín Doñate.



El senador recordó que Michetti designó a los representantes del Senado “sin ser sometidos al pleno de la cámara”.



“Lo único que hacemos ahora es designar a los representantes del Senado de la Nación de manera legal en el órgano colegiado del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y revocar el acto de la ex vicepresidenta”, aseguró Doñate.



El senador también afirmó que se estaba “reordenando institucionalmente el atropello y las arbitrariedades con que se han manejando en los últimos cuatro años”.



Por su parte, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el formoseño Luis Naidenoff, consideró que la propuesta del oficialismo era una “arremetida contra el procurador (interino Eduardo Casal) y los vocales, destinada a avanzar sobre la Justicia”.



“Cuando la ex vicepresidenta Michetti designó a estos funcionarios lo hizo de conformidad a los precedentes: siempre fueron los bloques los que elevaban los nombres y la presidenta de la cámara convalidaba dicha designación. Tal es así que ninguno de los senadores que impugnan ahora ese mecanismo objetaron en 2017 y 2018 esas designaciones”, recordó Naidenoff.



Además, el senador formoseño calificó la propuesta del Frente de Todos como un “mamarracho” porque "los mandatos de esos funcionarios duran tres años y no se pueden cambiar cuando cambia el gobierno".

Fuente: Télam