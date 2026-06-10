Cuáles son las 20 calles y rutas con cortes en Maipú por obras de infraestructura y saneamiento
El municipio informó sobre las intervenciones y cortes que se extenderán por los próximos días a raís de los trabajos.
La municipalidad de Maipú lleva adelante distintos trabajos de infraestructura y saneamiento en la zona Sur y Este del departamento, con acciones que afectan de manera inevitable afectn a los vecinos y a los automovilistas que transitan por calles y rutas donde se realizan las obras.
Desde el municipio solicitaron "circular con precaución, respetar la señalización y ante cualquier duda, consultar los canales oficiales del municipio" e informaron sobre cuáles son las zonas y arterias de Maipú que tendrán algún tipo de complicación, ya sea parcial o total.
Todos los cortes e intervenciones en Maipú
Zona Sur
Se han iniciado labores en los siguientes puntos:
- Barrio 28 de Mayo: cortes parciales en la zona
- Barrio Raíces del vino 1 y 2: cortes parciales en la zona
- Barrio Antonietti: José Herrero y Ponti (corte parcial)
- Barrio Stein, calle Alerce y paralela (corte parcial)
- Calle Espejo: J. Ruiz y Laprida (corte parcial)
- Calle Jerónimo Ruiz: entre T. Sosa y C.Cano (corte total)
- Calle J. A. Maza: entre Calle Videla Aranda y Cruz Videla (corte parcial)
- Calle J. A. Maza: Calle Cruz Videla y RP60 (corte parcial)
- Calle Pública y Videla Aranda(corte parcial)
- Río Juramento: Calle Wilde y J.A. Maza (corte parcial)
- Videla Aranda: entre Calle Ozamis y vías del tren (corte parcial) y entre Bv 19 y Pescara (corte parcial)
- Calle Ozamis: entre Videla Aranda y Cruz Videla (corte parcial)
- Rotonda norte Ozamis: Ozamis y RP 60(corte parcial)
- RP 60 y Pescara : Ruta provincial 60 Tunel liner
- RP60 intersección Ozamis por banquina: Ozamis y Laprida (corte parcial)
- La Vacherie: cortes parciales en la zona
- Calle Videla Aranda: entre vías del ferrocarril y Videla Aranda (corte total)
Zona Este
Se encuentran en ejecución labores en los siguientes puntos:
Calle Isidro Maza
- Hasta Barrio Privado Las Retamas (corte total). Desvío recomendado: por calle ruta 50 hacia Isidro Maza (salida por callejón Moyano).
Calle Rodríguez
- Desde el cargadero de agua hasta carril Los Álamos (corte total). Desvío recomendado: por calle del Bajo hasta calle Aura para incorporarse a carril Los Álamos.
Trabajos en la Ruta Provincial N° 50
- De norte a sur costeando el B° Los Solares hasta el supermercado Átomo (corte parcial de 8 a 18 hs). Desvío recomendado: por la misma ruta 50 (de norte a sur con precaución)
- Ruta 50 entre club/camping de Rodeo hasta el Triángulo de Beltrán (corte parcial de 8 a 18 hs). Desvío recomendado: por la misma ruta 50 (de oeste a este en media trocha).
- Ruta 50 entre Necochea y Serpa (corte total de 8 a 18 hs). Desvío recomendado: por Necochea al sur por calle Unión vecinal hasta calle triángulo de Beltrán para volver a incorporarse a ruta 50.