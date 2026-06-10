Cuáles son las 20 calles y rutas con cortes en Maipú por obras de infraestructura y saneamiento

El municipio informó sobre las intervenciones y cortes que se extenderán por los próximos días a raís de los trabajos.

La municipalidad de Maipú lleva adelante distintos trabajos de infraestructura y saneamiento en la zona Sur y Este del departamento, con acciones que afectan de manera inevitable afectn a los vecinos y a los automovilistas que transitan por calles y rutas donde se realizan las obras.

Desde el municipio solicitaron "circular con precaución, respetar la señalización y ante cualquier duda, consultar los canales oficiales del municipio" e informaron sobre cuáles son las zonas y arterias de Maipú que tendrán algún tipo de complicación, ya sea parcial o total.

Todos los cortes e intervenciones en Maipú Zona Sur Se han iniciado labores en los siguientes puntos:

Barrio 28 de Mayo : cortes parciales en la zona

: cortes parciales en la zona Barrio Raíces del vino 1 y 2: cortes parciales en la zona

cortes parciales en la zona Barrio Antonietti : José Herrero y Ponti (corte parcial)

: José Herrero y Ponti (corte parcial) Barrio Stein , calle Alerce y paralela (corte parcial)

, calle Alerce y paralela (corte parcial) Calle Espejo : J. Ruiz y Laprida (corte parcial)

: J. Ruiz y Laprida (corte parcial) Calle Jerónimo Ruiz : entre T. Sosa y C.Cano (corte total)

: entre T. Sosa y C.Cano (corte total) Calle J. A. Maza : entre Calle Videla Aranda y Cruz Videla (corte parcial)

: entre Calle Videla Aranda y Cruz Videla (corte parcial) Calle J. A. Maza : Calle Cruz Videla y RP60 (corte parcial)

: Calle Cruz Videla y RP60 (corte parcial) Calle Pública y Videla Aranda (corte parcial)

(corte parcial) Río Juramento : Calle Wilde y J.A. Maza (corte parcial)

: Calle Wilde y J.A. Maza (corte parcial) Videla Aranda : entre Calle Ozamis y vías del tren (corte parcial) y entre Bv 19 y Pescara (corte parcial)

: entre Calle Ozamis y vías del tren (corte parcial) y entre Bv 19 y Pescara (corte parcial) Calle Ozamis : entre Videla Aranda y Cruz Videla (corte parcial)

: entre Videla Aranda y Cruz Videla (corte parcial) Rotonda norte Ozamis : Ozamis y RP 60(corte parcial)

: Ozamis y RP 60(corte parcial) RP 60 y Pescara : Ruta provincial 60 Tunel liner

: Ruta provincial 60 Tunel liner RP60 intersección Ozamis por banquina : Ozamis y Laprida (corte parcial)

: Ozamis y Laprida (corte parcial) La Vacherie: cortes parciales en la zona

cortes parciales en la zona Calle Videla Aranda: entre vías del ferrocarril y Videla Aranda (corte total) Zona Este Se encuentran en ejecución labores en los siguientes puntos:

Calle Isidro Maza