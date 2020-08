Rodolfo Suarez insiste en la necesidad de no volver a cerrar actividades

El gobernador, Rodolfo Suarez, participó este viernes de la entrega de viviendas en La Paz, donde hizo foco en la necesidad de mantener en funcionamiento las actividades económicas que generan trabajo en medio de la pandemia de coronavirus.

Luego de la entrega de casas, Suarez destacó que en Mendoza "nosotros seguimos trabajando y no es poca cosa". En ese sentido, añadió: "Seguimos entregando casas, sigue funcionando el comercio, no paramos las actividades, porque a veces es tan malo que la gente se quede sin trabajo y que no tenga para comer como la pandemia en sí”.

Por eso, volvió a insistir en la necesidad de no retroceder de Fase en la cuarentena y de que Mendoza se mantenga en etapa de Distanciamiento Social y no regrese al Aislamiento obligatorio, sino que siga funcionando el aislamiento voluntario.

“Tomemos las medidas que tomemos, hay una sola manera de combatir esto que es tan grave, que es teniendo conciencia de cosas simples, ante un problema tan grave de la humanidad nunca se ha combatido con cosas simples como mantener el distanciamiento, lavarnos las manos, usar el tapa bocas y nariz", dijo Suarez.

Por último, expresó: "Si nosotros los mendocinos tenemos conciencia de que es eso lo que tenemos que cuidar vamos a poder seguir trabajando, entregando viviendas y que la economía siga funcionando y que el daño no sea tan grande porque el daño lo vamos a tener igual”.