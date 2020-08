Sorpresa y enojo en Mendoza por los descuentos de la deuda con Anses

Con una mezcla de sorpresa e indignación, el gobierno de Rodolfo Suarez esperará ahora a conocer los detalles del proyecto de ley que anunció el Poder Ejecutivo nacional para ver de qué manera podrá recuperar los casi $1.200 millones de recorte de la coparticipación que sufrió el viernes, luego de que se aplicara al grueso de las provincias los descuentos por las deudas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses que no estaban previstos.

Según se conoció en las últimas horas, para evitar que los descuentos continúen, se pidió a los gobernadores que sus representantes en el Congreso le levanten la mano a la ley que transfiere de Anses al Ministerio de Economía la responsabilidad de poner los recursos que históricamente están en este fondo para afrontar la reparación histórica de las jubilaciones.

Para ello se acordó un mecanismo que implica que los gobernadores enviarán una nota para pedir una prórroga de 45 días de estos vencimientos, que Anses emitirá una resolución para avalar esa prórroga que, en definitiva, será ejecutada por el Banco Nación como el organismo que terminará reintegrándoles a las provincias lo que se les retuvo. Mientras tanto, durante ese mismo lapso de tiempo, en el Congreso se debatirá el proyecto que Alberto Fernández enviará y cuyo contenido aun se desconoce.

“Con esta decisión quedamos a fojas cero por 45 días para que esta deuda se refinancie. No sabemos por qué el plazo es tan corto y se podría haber hecho mas largo.Pero ahora hay que esperar a ver qué dice la ley”, expresó el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, este jueves, una vez que se conoció de qué manera la Casa Rosada le devolverá a 21 provincias, entre ellas Mendoza, lo que se había comprometido a no descontar.

La deuda que las provincias tienen con el FGS de la Anses fueron contraídas en 2016, luego de un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri para la devolución de los descuentos del 15% que los distritos del interior sufrieron durante años y después de que tres provincias (Córdoba, Santa Fe y San Luis) obtuvieran un fallo favorable de la Corte Suprema por un reclamo judicial que habían iniciado. Esas deudas se pagan con un descuento de la coparticipación y lo recaudado está previsto que se destine para que unos 900 mil jubilados que fueron beneficiados por la Reparación Histórica puedan cobrar.

El enojo de los gobernadores está basado en que en febrero de este año se alcanzó un acuerdo con el ministro del Interior , Wado de Pedro,para refinanciar esa deuda y que los descuentos que iban a comenzar a operar en agosto no se produjeran.



Sin embargo, sin aviso previo, el viernes pasado la Nación retuvo unos $25.000 en total y a Mendoza le descontó $1.178 millones con los que contaba. El argumento fue que, si las provincias suspenden el pago de deuda, la Anses no cuenta con los fondos para los jubilados y por ello se busca ahora que una ley lo faculte al Ministerio de Economía a hacerse cargo de esos fondos. Al menos eso fue lo que surgió en un encuentro que algunos gobernadores mantuvieron el miércoles con De Pedro; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Suarez explotó cuando se enteró de la situación el viernes y lo hizo por varias razones. Primero porque estaba confiado en que no el descuento no llegaría, producto de esa negociación realizada en febrero en la que él participó de manera directa. También porque entiende que cualquier tipo de refinanciación de esa deuda se podría haber discutido durante estos últimos seis meses e, incluso, está convencido de que ni siquiera es necesario la sanción de una ley para llevarla a cabo. Con los superpoderes que tiene aprobados el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, entiende, alcanzaría para tomar la medida que se apunta a discutir ahora en el Congreso.



Pero fundamentalmente el recorte volvió a exponer la debilidad de las finanzas provinciales y la necesidad de asistencia financiera por parte del gobierno nacional en el marco de la pandemia. Mendoza ya venía quejándose por un trato discriminatorio en la transferencias de recursos nacionales extraordinarios destinados a cubrir esas necesidades y el reciente recorte en la coparticipación es casi el equivalente a lo que la provincia recibió en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) de abril a la fecha y que sumaron unos $1.250 millones.



O dicho de otra manera: el gobernador pujó durante tres meses para que le otorgaran un préstamo de $1.900 millones correspondientes al Fondo para el Desarrollo Provincial (había pedido $ 5.600 millones) y en una mañana le podaron $1.200 millones a pesar de que había un compromiso de que no se los iban a descontar.