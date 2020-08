Bares, clubes y familia: qué actividades se restringirán por 15 días en Mendoza

Era una noticia esperable por el momento que se vive desde lo sanitario, pero igual es un golpe duro para las familias, las empresas y el propio Estado. Desde el lunes habrá más restricciones a la circulación y hay actividades que no podrán hacerse al menos por 15 días para intentar amenguar los contagios. Las medidas regirán al menos hasta el 17 de agosto y se espera que sean las dos semanas más duras de la pandemia en Mendoza.

Las restricciones apuntan a evitar el contacto físico entre las personas y principalmente bajar la circulación de los grupos de jóvenes que son, para el Gobierno, quienes más transmiten el virus, aunque quienes menos sufren las consecuencias. La letra chica de las medidas se redactará hoy, tras la puesta en común entre los intendentes oficialistas y el gobierno. Pero en general apuntan a restringir tres aspectos: las reuniones familiares, la apertura de bares y las actividades recreativas y deportivas grupales.

Familias

Hoy será el último domingo en que estarán permitidas las reuniones familiares. Al menos por dos semanas se van a prohibir las juntadas para evitar que se reúnan "grandes y chicos" y personas que provengan de distintos ámbitos, aunque sean familia. Ya se había achicado el margen de maniobra y los horarios a los domingos de 11 a 19. Ahora se prohibirán. Entienden que muchos adultos mayores se contagiaron en ese tipo de encuentros y que, además, los contagios familiares han sido el principal nexo de transmisión del virus en los brotes que se analizaron.

Bares y reuniones sociales

Una de las medidas sobre la que buscan equilibrio es la restricción a las juntadas en los bares. El Gobierno quiere cerrar los locales de ese tipo, pero mantener abiertos los restaurantes. Aseguran que en los bares "los jóvenes" han cruzado los límites de cantidad de personas y es donde suponen que se generaron muchos contagios.

Las alternativas tienen que ver con aumentar las restricciones horarias (hoy pueden abrir todos hasta las 23 con reservas y límite de personas por mesas) o directamente prohibir nuevamente la apertura de algún tipo de local. "Bares no, restaurantes sí" sería la consigna. Rodolfo Suarez no es de la idea de cerrar actividades por el impacto económico que tiene. Y el anuncio de ayer, adelantado por MDZ, ya generó malestar en el sector gastronómico. "En Buenos Aires están todas las actividades prohibidas y de igual manera se multiplican los contagios", se quejan. Hoy se tomará la decisión final.



Deporte, turismo y recreación

La idea de bajar la cantidad de personas que circulan y particularmente los jóvenes busca bajar los contagios en esos grupos para que "ellos no contagien" a los adultos mayores. Por eso también restringirían las actividades recreativas y deportivas grupales. Los deportes afectados serían los grupales y aún no se sabe si los individuales también. No podría haber entrenamientos ni salidas grupales.

En cuanto al turismo, quedaría a criterio de los intendentes y regiones. Pero buscarán que no se generen aglomeraciones como las que ocurren en Potrerillos y otros destinos.

A pesar de esas medidas hay otro foco fuerte de contagios que no quedan abordadas y tienen que ver con los contagios institucionales y en "clúster" cerrados. Es lo que pasó en los geriátricos, un hogar para personas con discapacidad y los hospitales. Allí estuvieron los principales focos de transmisión del virus y de problemas para personas vulnerables.