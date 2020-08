La razón por la que Jorge Lanata disparó nuevamente contra Alberto Fernández

El periodista Jorge Lanata cargó nuevamente contra el presidente Alberto Fernández, esta vez porque el mandatario rechazó que Argentina se encuentre en una cuarentena por la pandemia de coronavirus.

"Van 150 días de cuarentena y faltan 137 días para terminar el año. Todo lo que pensabas hacer en el 2020, ya es momento de posponerlo para el año que viene", comenzó Lanata su monólogo en PPT Box.

Luego Lanata le recriminó al presidente haber dicho que "la cuarentena no existe más". "Los expertos en marketing le dijeron a Alberto que no use más la palabra 'cuarentena', porque parece que ahora no garpa. O sea, extendieron hasta el 30 de agosto eso que antes llamábamos cuarentena pero que ya no se puede llamar cuarentena", explicó.

En su monólogo también habló del escándalo que protagonizó Viviana Canosa al tomar dióxido de cloro al aire. "Es irresponsable lo que hiciste, no está bien", dijo, e hizo referencia al caso de un nene en Neuquén que murió luego de que sus padres le dieran esa sustancia.

"Rezo para que se haya muerto por otra cosa porque va a ser imbancable para vos si murió por tomar dióxido de cloro cuando vos aparecías en la tele diciendo 'yo no lo recomiendo pero lo tomo'. Los papás admitieron que le dieron de tomar eso a su hijo, y cuando lo llevaron a la guardia del hospital llegó sin vida", agregó el conductor.

PPT Box - Lanata: "No tomen dioxido de cloro por favor". El periodista arrancó el programa con el caso del niño de cinco años que falleció y las recomendaciones de Viviana Canosa. cc @ppt_oficial pic.twitter.com/BJSgerhmS1 — eltrece (@eltreceoficial) August 17, 2020

El periodista también hizo un repaso de lo que pasó durante esta cuarentena: "Pareciera que en estos cinco meses de la vida se detuvo, pero no, pasó de todo. El 20 de marzo nos guardan a todos hasta el 31; algunos salen al balcón a aplaudir a los médicos y otros al súper a comprar papel higiénico. El gobierno convoca a la oposición y dicen que el pico será en abril: todos putean al surfer y el surfer putea porque no le devuelven las tablas. Ginés dice que el pico será en mayo y extienden la cuarentena".

"Le piden a los jubilados que se queden en la casa, pero los sacan a todos para cobrar la jubilación; lanzan el IFE para 2 millones, lo terminan cobrando 9 y el gobierno se sorprende porque hay un montón de pobres. Hay colas para rajarse en semana santa. Ginés dice que el pico será en junio. Extienden la cuarentena y se afianza el trío pandemia", agregó Lanata.