Reapareció Sanz y marca territorio en la provincia de Buenos Aires

El mendocino Ernesto Sanz es un referente político de Mendoza y en la Unión Cívica Radical (UCR) nivel nacional. Es más, fue uno de los ideólogos de la coalición que le permitió a Mauricio Macri ganar las elecciones de 2015. Luego, durante la gestión del ex presidente, se alejó de la escena y se encerró en su San Rafael natal.

Sin embargo, la esencia puede más y ya comenzó a participar de diferentes videoconferencias con militantes y radicales de la provincia de Buenos Aires para fortalecer el sector.

"No me fui de la política, ni del radicalismo. Me fui de la función pública y en un momento personal muy especial. Si no me iba, no sé si hoy me veían acá en este Zoom”, contó Sanz.

Además, contó que tuvo "un zoom mano a mano con María Eugenia Vidal, hacía mucho que no hablaba con ella. Mucho. Impresionante... En el sentido de la comunidad de intereses y de visión, se va a meter de lleno a ayudarlo a Maxi, porque quiere que el radicalismo tenga liderazgo jóvenes, para que a ella le ayuden a producir un cambio y realineamientos de liderazgos dentro del PRO".

"Vamos a ir a hablar los dos con Emilio Monzó, lo vamos a rescatar a Emilio Monzó, no puede andar por la vida puteando y siendo opositor de la oposición, y lo vamos a sumar a eso. Y vamos a generar una verdadera motivación generacional”, señaló.

En su repaso por el mapa bonaerense, Sanz también lanzó lapidarias críticas al embajador designado en España, Ricardo Alfonsín, una figura central en el radicalismo provincial.

“Voy a hacer alguna alusión y por ahí me coma alguna puteada de alguno y me la tengo merecida: me da tanta bronca que Ricardo Alfonsín aparezca, se suba al altar de la Patria y empiece a tirar para todos lados, porque ese señor gobernó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires durante 10 años ininterrumpidamente y cuando se fue de la presidencia del Comité, teníamos 9 concejales en toda la puta provincia de Buenos Aires”, dijo.

“Perdonen que lo diga así –siguió– pero estoy harto de recibir injustamente palos por eso. Después tuvo que venir otra conducción de Daniel Salvador, después vinimos nosotros, Cambiemos, y hoy en la provincia de Buenos Aires tenés intendente, legisladores provinciales, concejales, consejeros escolares tener un radicalismo parado. Y bueno, quiere decir que vamos por el buen camino”, sostuvo de cara a los comicios internos del 11 de octubre. Fuente: Clarín