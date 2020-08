La Embajada española y el Gobierno vasco, contra Alberto y Kicillof

La embajada de España en Argentina informó que desde que se levantó el estado de alarma el 21 de junio pasado "ni Barcelona ni ninguna otra parte del territorio español están en cuarentena, ni estricta ni de ninguna clase".

La aclaración de la representación diplomática tuvo lugar horas después de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmara que "el coronavirus va y vuelve" y "aquellos países que parecían tener controlados los contagios hoy tienen los rebrotes o una mudanza del virus de una región a otra".

En el acto en que el presidente Alberto Fernández, anunció la prórroga de las medidas de aislamiento hasta el 16 de agosto, Kicillof citó las restricciones que se aplican en diversos países y señaló a España, "particularmente País Vasco, Cataluña, en este momento con cuarentena estricta en Barcelona".



En un mensaje enviado a la prensa, la embajada de España en Argentina señaló que "por desgracia la pandemia no ha terminado y están en vigor algunas medidas restrictivas parciales en algunos lugares en los que recientemente se han registrado brotes puntuales de nuevos contagios, sin que en ninguno de ellos se haya decretado cuarentena de ninguna clase".

El presidente argentino anunció este viernes la extensión de las medidas de aislamiento que rigen en el área metropolitana de Buenos Aires desde el 20 de marzo por otras dos semanas, hasta el 16 de agosto, ante el avance de la pandemia de la COVID-19 en el país suramericano.



El pasado 17 de julio, en una rueda de prensa en la que anunció una flexibilización de la cuarentena en Argentina hasta el 2 de agosto, Fernández también comparó la situación sanitaria en su país en relación con otros países así como con el País Vasco.



En esa ocasión, Fernández aseguró que en el País Vasco, "cuando se vio saturada la atención en los sanatorios, lamentablemente hubo que elegir quién se salvaba y quién se moría. Nosotros no hemos tenido que pasar eso".



"El aislamiento lo que nos permite todavía (es) no caer en la crisis en que cayó el País Vasco, no caer en el riesgo de tener que elegir quién vive y quién muere", insistió Fernández.



Tras esas declaraciones, el gobierno vasco, a través de su delegación en Argentina, pidió al jefe de Estado argentino una rectificación por sus declaraciones sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en esta comunidad autónoma española.



En un comunicado divulgado en su cuenta de Facebook, la delegación de Euskadi en Argentina- Mercosur afirmó que se había dirigido por escrito al Gobierno argentino "señalando la falsedad de tal afirmación".

Añadió que "habida cuenta de lo extremadamente sensible del tema y del grave daño que puede suponer para la reputación e imagen del País Vasco en Argentina, se ha solicitado una rectificación pública e inmediata".

Las autoridades argentinas registraron este viernes 102 nuevas muertes por el coronavirus SARS-CoV-2, lo que hizo que el total de decesos ascienda a 3.543, mientras los contagios sean ahora 191.302 después de 5.929 casos detectados en las últimas 24 horas.